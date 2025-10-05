Hράκλειο:O Λευτέρης Αυγενάκης στον 10ο Επετειακό Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Το Αρκαλοχώρι σήμερα φοράει τα αθλητικά του και γιορτάζει τα δέκατα γενέθλια του Ημιμαραθωνίου Κρήτης και ο πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«10ος Επετειακός Ημιμαραθώνιος Κρήτης – Δέκα χρόνια ψυχής, προσπάθειας και ενότητας.

Σήμερα, στο Αρκαλοχώρι, η Κρήτη φοράει τα αθλητικά της και γιορτάζει δέκα χρόνια ενός θεσμού που ενώνει ανθρώπους, ιδέες και χαμόγελα.

Εκατοντάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν το “παρών” σε μια διοργάνωση που έχει γίνει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και διεθνή δρομικό χώρο.

Μια διαδρομή απαιτητική, όμορφη, γεμάτη εικόνες και συναισθήματα — μια εμπειρία που μένει.

Θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο ΑΘΛΗ.Σ.Υ. και σε όλους τους συνδιοργανωτές, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου για τη συνέπεια, το μεράκι και το ήθος με τα οποία στήνουν κάθε χρόνο αυτή τη γιορτή.

Συγχαρητήρια στους εθελοντές, που με χαμόγελο και αυταπάρνηση είναι η ψυχή της διοργάνωσης, αλλά και στους χορηγούς, που με τον δικό τους τρόπο δυναμώνουν ένα όνειρο που κάποτε για πολλούς φαινόταν άπιαστο.

Χάρη στη δική τους στήριξη, το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός που χρόνο με τον χρόνο αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους.

Και φυσικά, πολλά μπράβο σε όλους όσοι έτρεξαν, στήριξαν, ενθάρρυναν — στον κόσμο που δίνει κάθε χρόνο ζωή σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση.

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι κάτι παραπάνω από αγώνας.

Είναι η δύναμη της συλλογικότητας, η χαρά της προσπάθειας και η απόδειξη ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, το αποτέλεσμα έχει ψυχή.

Χρόνια πολλά στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης!

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό αυτόν τον σπουδαίο θεσμό —

και ραντεβού του χρόνου, για ακόμη πιο δυνατές στιγμές!»