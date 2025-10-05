Αρχίζει στο Ηράκλειο το 7ο Διεθνές Συνέδριο ενίσχυσης των πολύ-τομεακών απαντήσεων στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA), συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης», αφιερωμένο στην ενίσχυση των πολύ-τομεακών απαντήσεων στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Το Συνέδριο φιλοξενείται στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 09:30-17:00, στο ξενοδοχείο «Aquila Atlantis», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στόχος του είναι να φέρει κοντά, επαγγελματίες και Οργανισμούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστυνόμευσης, της απονομής δικαιοσύνης, της υποστήριξης γυναικών και της υγείας, Φορείς Νεολαίας, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τον Δημόσιο Τομέα, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή, τη δικτύωση και την αμοιβαία μάθηση. Το Συνέδριο θα αναδείξει μοντέλα, όπως τα Κέντρα Οικογενειακής Δικαιοσύνης (FJCs) και θα διερευνήσει πώς μπορούν να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν βιώσιμες πολύ-τομεακές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική απάντηση στο φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αποφασιστικό ρόλο των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Κέντρων, αλλά και συναφών μοντέλων, ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις, ενώ παράλληλα θα δοθεί χρόνος για ουσιαστικό διάλογο και δικτύωση, παρέχοντας έμπνευση και συγκεκριμένα εργαλεία για την ενίσχυση της καθημερινής πρακτικής των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής».