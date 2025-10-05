Αλέξης Καλοκαιρινός:Ικανοποίηση των διεκδικήσεων του Δήμου Ηρακλείου για τα απαραίτητα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Οι πρώτες μέρες του Οκτώβρη κύλισαν με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου μας.

Οι εξελίξεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ακόμα βήμα προς την ικανοποίηση των διεκδικήσεών μας για τα απαραίτητα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ, στην βελτίωση του δημοτικού οδοφωτισμού, στην ανάπτυξη του Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου μας, στη διακήρυξη της μελέτης για το Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης και στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας μιας μεγάλης πρότασης χρηματοδότησης του έργου κατασκευής σύγχρονου αρδευτικού δικτύου με αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού από την ΕΕΛ Ηρακλείου, προϋπολογισμού άνω των 35 εκ. ευρώ.

Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Έργο ΒΟΑΚ: Αποβλέπουμε στην κυκλοφοριακή επανένωση της πόλης με εγκάρσιες κινήσεις. Διπλή ωφέλεια, για την πόλη και τον αυτοκινητόδρομο. Τριπλή ωφέλεια, για τις μετακινήσεις, την οδική ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Πραγματοποιήσαμε ένα ακόμα βήμα, μια ακόμη εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο για τον σχεδιασμό του έργου στη βάση των τεκμηριωμένων διεκδικήσεών μας αναφορικά με τα απαραίτητα έργα στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ.

Στη Λότζια, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, συνεργάτες του Υφυπουργού, τον μελετητή Παναγή Τονιόλο, παρουσία και του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, διαπιστώσαμε ότι:

• Έχει γίνει πλέον αποδεκτή η βασική μας θέση ότι ο ΒΟΑΚ στην περιοχή του Ηρακλείου πρέπει να δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν τις εγκάρσιες κινήσεις μέσα στην πόλη, όπως επεσήμανε και ο Υφυπουργός, λέγοντας «Σε μια πόλη με τα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ».

• Είναι εφικτό να επιτύχουμε την κυκλοφοριακή επανένωση της πόλης που σήμερα διχοτομείται από τον ΒΟΑΚ με ένα πλέγμα κυκλοφοριακών συνδέσεων το οποίο επιπλέον θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και, σε συνδυασμό με τα υδραυλικά έργα, την αντιπλημμυρική προστασία του Ηρακλείου.

• Συγκρατείστε ιδιαίτερα αυτό: Προδιαγράφεται ένα κυκλοφοριακό σύστημα δύο επιπέδων, ισόπεδο και ανισόπεδο, στο οποίο οι κόμβοι του ΒΟΑΚ, που βελτιώνονται ή και αυξάνονται, συνδέονται με κόμβους οι οποίοι δημιουργούνται στα στέγαστρα τα οποία έχουμε προτείνει και αναλαμβάνουν πρωτευόντως κυκλοφοριακή λειτουργία για τις αστικές μετακινήσεις εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ.

Η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται κυρίως μέσω του παράπλευρου δικτύου που αναπτύσσεται εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ, και το οποίο αναβαθμίζεται και επεκτείνεται.

• Τα παραπάνω πρέπει να αποτελέσουν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης που επιδιώκουμε (και συμφωνούμε με το Υπουργείο Υποδομών) να γίνει άμεσα, ώστε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα το οποίο θα αφορά σε συμπληρωματικό έργο, περνώντας από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδρομή που καταλήγει σε έναρξη του έργου είναι εφικτό να διανυθεί μέσα σε δώδεκα μήνες, δηλαδή ως το φθινόπωρο του 2026.

Συμπερασματικά, βαίνουμε προς μια συγκεκριμενοποίηση τόσο του τεχνικού αντικειμένου όσο και του οδικού χάρτη για την πραγματοποίησή του. Μέχρι όμως όσα συζητάμε τώρα, να αποτελέσουν αντικείμενο συμβατικής υποχρέωσης του παραχωρησιούχου, εξακολουθεί να ισχύει η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτι ευνόητο σε κάθε πλευρά.

🔘 Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας για τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού του Ηρακλείου

Μετά την αναδιάταξη προσωπικού και την πρόσληψη οκτάμηνων συμβασιούχων ηλεκτρολόγων για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού, προχωράμε και στην αγορά και τοποθέτηση 1.000 νέων φωτιστικών σωμάτων και 5.300 λαμπτήρων, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που υπογράψαμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη.

Είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζει ο δημοτικός φωτισμός της πόλης εξαιτίας της παλαιότητας των εγκαταστάσεων (δικτύων και φωτιστικών) που μετρούν αρκετές δεκαετίες ζωής.

Γι’ αυτό και προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου φωτισμού αλλά και η ενίσχυση της Υπηρεσίας, που πραγματοποιείται με συνδυαστικές ενέργειες.

Με τα παραπάνω, πετυχαίνουμε εξοικονόμηση πόρων, επιτάχυνση των χρόνων ανταπόκρισης στις καθημερινές βλάβες και στα αιτήματα των Δημοτών, αύξηση της αποδοτικότητας και ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας κατά τις νυχτερινές ώρες. Επιδιώκουμε το αποτέλεσμα να είναι κυριολεκτικά ορατό μέσα στη επόμενες βδομάδες.

🔘 Νέα προκήρυξη για οδηγούς και συνοδούς απορριμματοφόρων

Παρά την έλλειψη ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε στις δυο προηγούμενες προκηρύξεις, επιμένουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα βγει στον αέρα μια ακόμη, για την πρόσληψη 8 οδηγών απορριμματοφόρων και 30 συνοδών, μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, με σύμβαση 8 μηνών.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προκήρυξη μέσα στο 2025, δεδομένου ότι στις δυο προηγούμενες δεν καλύφθηκαν οι θέσεις των οδηγών, ενώ και στις θέσεις των συνοδών είχαμε πολλές αποχωρήσεις επιτυχόντων έπειτα από τις πρώτες βάρδιες.

Αυτή είναι και μια απάντηση σε όσους είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα, μένουν στο σύνθημα «Κάντε προσλήψεις» ως λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ο Δήμος Ηρακλείου αναζητά προσωπικό, διαρκώς και επιμόνως. Όμως, σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως αυτά του οδηγού με επαγγελματικό δίπλωμα, υπάρχουν θέσεις στον ιδιωτικό τομέα πολύ πιο δελεαστικές, από πολλές απόψεις και ιδίως με υψηλότερο μισθό και με δεκατέσσερις μισθούς ανά έτος αντί για δώδεκα στο Ελληνικό Δημόσιο.

🔘 Από τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, στη διεκδίκηση πόρων

Με αφορμή τη συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ηρακλείου (θα διαβάσετε σχετικά παρακάτω), δόθηκε η αφορμή να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά την προβληματική λειτουργία του Πράσινου Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Για την πληρωμή ειδικών προστίμων, τις «τακτοποιήσεις» αυθαιρέτων στο Δήμο Ηρακλείου έχουν καταβληθεί στο Πράσινο Ταμείο άνω των 66.000.000 ευρώ (και αθροίζοντας με εκκρεμούσες καταβολές, σχεδόν 100.000.000 ευρώ). Από τον τοπικό αυτό πόρο ο Δήμος μας έχει λάβει από το Πράσινο Ταμείο με τη μορφή χρηματοδοτήσεων ελάχιστες επιστροφές.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διεκδίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διότι καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τα μισά από τα χρήματα αυτά να μας επιστρεφόταν, πόσα έργα θα μπορούσαν να γίνουν στο Ηράκλειο, με χρήματα από το Ηράκλειο.

Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σε κάθε ευκαιρία αναφέρω: Δεν είναι θέμα χρηματοδοτήσεων. Είναι θέμα διαχείρισης πόρων και μάλιστα τοπικών πόρων. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε να λέμε στην κεντρική κυβέρνηση «Δώστε μας χρήματα».

Η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει διεκδικήσει την διαχείριση τοπικών πόρων θέτοντας το ζήτημα στη βάση του: Πού κατευθύνονται οι πόροι και ποιος έχει την αρμοδιότητα αλλά και τη γενικώς εννοούμενη ικανότητα να τους αξιοποιήσει. Προφανώς οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

🔘 Πυρκαγιά στις Μαλάδες

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου, την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου (Πολιτικής Προστασίας και μηχανημάτων έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας), αλλά και εθελοντών, απέτρεψε τα χειρότερα στην πυρκαγιά των Μαλάδων.

Για μια ακόμη φορά τα αντανακλαστικά των Υπηρεσιών λειτούργησαν και απετράπησαν τα χειρότερα. Τους ευχαριστώ όλες και όλους, έναν προς έναν, μια προς μια.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ομόφωνη έγκριση της εισήγησής μας από τη Δημοτική Επιτροπή, για την υποβολή μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης της αίτησης «Κατασκευή σύγχρονου αρδευτικού δικτύου με αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού από την ΕΕΛ Ηρακλείου», σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ένα έργο προϋπολογισμού 35.559.222,96 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων που θα καλύπτουν 120 χιλιόμετρα και 23.000 στρέμματα, μεταφέροντας 36.000 κυβικά αρδευτικού νερού ανά μέρα. Νερό το οποίο θα παράγεται από τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

• Την έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ηρακλείου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα σχέδιο – τμήμα του γενικότερου σχεδιασμού για την προσβασιμότητα στην πόλη μας, η οποία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αποτρέπει την πεζή μετακίνηση, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Υπάρχουν γειτονιές χωρίς πεζοδρόμια ή με πεζοδρόμια τα οποία είναι από δύσχρηστα έως άχρηστα. Και εδώ γίνεται πολλή δουλειά και με συνάρθρωση εργαλείων, όπως είναι οι υπερυψωμένες διαβάσεις τις οποίες συνδυάζουμε με τις πεζές διαδρομές. Αυτή η προσπάθεια θα τροφοδοτηθεί με δεδομένα από την μελέτη, και το αποτέλεσμά της θα ενταχθεί στον συνολικότερο σχεδιασμό ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ζήτημα, αλλά και η πρόκληση, είναι να συνδυάσουμε αυτές τις λύσεις για να επιτύχουμε μια αναβάθμιση δραστική της προσβασιμότητας της πόλης. Δεν θα γίνει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Αλλά μπορεί, πρέπει και είναι στόχος να υλοποιηθεί.

• Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη κατασκευής των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης. Ένα βήμα που φέρνει πιο κοντά την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου, στο οποίο έχουν ήδη κατασκευαστεί ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5, ο χώρος στάθμευσης, οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της μελέτης, θα κατασκευαστούν δυο βιοκλιματικά κτίρια με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

• Τον 1ο δρόμο Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/10 στο Ηράκλειο και την έκθεση φωτογραφίας από 6 έως 11/10 για τον αγωνιστή – σύμβολο της Δημοκρατίας. Μια δράση που συνδιοργανώνουμε με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης ΙΚΑΡΟΣ και την Περιφέρεια Κρήτης.

• Τον απολογισμό του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2025» που πραγματοποιήθηκε από τις 20 Ιουνίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 140.000 θεατές να παρακολουθούν 190 πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 68 με ελεύθερη είσοδο.

• Την επίσκεψη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Ηρακλείου, όπου παρακολουθήσαμε τον Αγιασμό, μαζί με τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Μαράκη, τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Μανόλη Μπελαδάκη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα, τον Διευθυντή του Σχολείου Μάνθο Παρασύρη, καθηγητές και μαθητές.

• Τη συγκινητική γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού (Κ.Η.Φ.Η.), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μας.

• Το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα Άτομα με Αναπηρία και για τρεις ημέρες μετέφερε στους ανθρώπους της πόλης μας τα μηνύματα της δράσης και της προσφοράς.

Με την φροντίδα και την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη, την οποία θερμά ευχαριστώ, 27 εθελοντικές ομάδες παρουσίασαν τις δράσεις τους που είναι αφιερωμένες στη φύση, τον άνθρωπο, την υγεία και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα.

• Τη διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες ευάλωτων οικογενειών, που πραγματοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας με ενέργειες του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!