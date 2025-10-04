ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ν. Ταχιάος: Γιατί επελέγη η Παπούρα για το ραντάρ – Ο χώρος του Μνημείου θα είναι επισκέψιμος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το σημείο γιατί εγγυάται την ασφάλεια του νέου αεροδρομίου, δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Τους λόγους για τους οποίου επελέγη ο λόφος της Παπούρας για την εγκατάσταση ραντάρ στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εξήγησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης για τα μεγάλα έργα της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κτήριο της Περιφέρειας.

Ο κ. Ταχιάος δήλωσε ανοιχτός σε συζήτηση και συνάντηση με το επιτελείο του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, παρουσία ανθρώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Περιφερειάρχη Κρήτης Στάυρου Αρναουτάκη, του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργη Μαρινάκη και του επικεφαλής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργου Ταβερναράκη.

“Πάντοτε υπάρχει λύση όταν υπάρχει συζήτηση. Προέχει η επιστημονική γνώση και η καλή θέληση από όλες τις πλευρές” παρατήρησε.

Ο λόφος, όπως εξήγησε, επελέγη διότι δεν είναι στην ευθεία του διαδρόμου εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη κάλυψη στην προσέγγιση και στην απογείωση των αεροσκαφών.

Τα κρισιμότερα σημεία, είπε ο κ. Ταχιάος, εντοπίζονται στα τρία πρώτα λεπτά της απογείωσης και στα 8 τελευταία της προσγείωσης ενός αεροσκάφους, οπότε και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

“Η ασφάλεια είναι το βασικότερο κίνητρο και την προσέφερε ο Λόφος Παπούρα, μοναδικά!” τόνισε ο κ. Ταχιάος, που περιγράφοντας κι άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της όλης παρέμβασης επεσήμανε πως δεν θα υπάρξει άλλη ταπείνωση του λόφου εκτός από εκεί όπου σημειακά θα μπει το ραντάρ, το οποίο θα έχει ύψος 30 μέτρα, μια θέση υψηλής ακρίβειας.

Διαβεβαίωσε, επίσης, πως ο χώρος του μνημείου θα είναι επισκέψιμος, καθώς απέχει 100 μέτρα από το ραντάρ, που είναι μια απόσταση ασφαλείας, όπως υποστήριξε.

Για τις όποιες προσαρμογές, διευκρίνισε πως αυτές έγιναν ώστε η αισθητική όχληση να είναι η μικρότερη δυνατή.

Σε ένα γενικότερο σχόλιό του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κλείνοντας την επίσκεψή του στην Κρήτη, εγκωμίασε το επίπεδο της συζήτησης που είχε με τους δημάρχους και τις αρχές και τους φορείς του τόπου.

Ρεπορτάζ Μαρία Αγαπάκη
Επιμέλεια Αντώνης Παντινάκης
Επεξεργασία Βίντεο Κώστας Δημάκης

 

Μαρία Σίτη: «Δεν νοείται Κρήτη του 21ου...

0
Στην ατζέντα της σύσκεψης Ταχιάου το Μέσο Σταθερής Τροχιάς. Το...

Ένα ξεχασμένο όσπριο της Κρήτης έγινε ντοκιμαντέρ...

0
Μέσα από αυτή την ταινία μικρού μήκους αναδεικνύεται η...

Μαρία Σίτη: «Δεν νοείται Κρήτη του 21ου...

0
Στην ατζέντα της σύσκεψης Ταχιάου το Μέσο Σταθερής Τροχιάς. Το...

Ένα ξεχασμένο όσπριο της Κρήτης έγινε ντοκιμαντέρ...

0
Μέσα από αυτή την ταινία μικρού μήκους αναδεικνύεται η...
Μαρία Σίτη: «Δεν νοείται Κρήτη του 21ου αιώνα χωρίς τραμ»
ΠΚ team
ΠΚ team
