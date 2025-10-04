Μαρία Σίτη: «Δεν νοείται Κρήτη του 21ου αιώνα χωρίς τραμ»

Στην ατζέντα της σύσκεψης Ταχιάου το Μέσο Σταθερής Τροχιάς.
Το πάνδημο αίτημα της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, αναμένεται να τεθεί αναπόσπαστα στην ατζέντα της συζήτησης, στο πλαίσιο της διευρυμένης σύσκεψης, που θα γίνει σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης υπό τον υφυπουργό Υποδομών, κ. Ταχιάο, καθώς αποτελεί κομβικό ζήτημα για την κοινωνία που εκτιμά ότι θα είναι ολέθριο λάθος να μην αξιοποιηθεί η χρονική συγκυρία κατασκευής του ΒΟΑΚ.
Η τεκμηρίωση της κατασκευής μέσου σταθερής τροχιάς ενισχύεται πολλαπλάσια, λόγω και της κατασκευής του αεροδρομίου Καστελλίου, καθώς είναι υψίστης σημασίας ζήτημα η γρήγορη και ασφαλής μετακίνηση του κόσμου, ο περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τόσες άλλες κρίσιμες παράμετροι.
Η «Π» απευθύνθηκε στην αγρονόμο, τοπογράφο μηχανικό, συγκοινωνιολόγο, MSc πολεοδόμο Μαρία Σίτη, για το κρίσιμο αυτό θέμα, η οποία σημειώνει μεταξύ άλλων:
Η αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός-συγκοινωνιολόγος Μαρία Σίτη
«Δεν νοείται Κρήτη στον 21ο αιώνα… σύγχρονη, ασφαλής και δίκαιη, με ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μεσογείου, με άνω των 20 νέων επερχόμενων επενδύσεων ιδιωτικών πολεοδομήσεων, τουριστικών επενδύσεων (βλ. Elounda Hills, Ikos Kissamos, π. Αμερικάνικη Βάση, Rosewood Blue, Kavousi κ.ά.), που προσθέτουν χιλιάδες κλίνες στην Κρήτη (άνω των 2.500 χιλιάδων σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνονται κατά καιρούς και λαμβάνουν εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και ΕΣΧΑΔΑ) χωρίς τη λειτουργία και χρήση μέσου σταθερής τροχιάς».
Οι συνδετήριοι άξονες του μέσου σταθερής τροχιάς
Η κυρία Σίτη σημειώνει ότι «είναι κρίσιμο να συζητούμε για 2 βασικές υποδομές σύνδεσης, με μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη: Α) Τη σύνδεση μεταξύ του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου με τον νέο Διεθνή Αερολιμένα στο Καστέλλι (μήκους περί τα 36 χλμ) και Β) Τη σύνδεση μεταξύ των κύριων πόλεων στον βόρειο άξονα της Κρήτης: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χερσόνησος, Άγιος Νικόλαος, Σητεία και τις πύλες εισόδου του νησιού (μήκους περί τα 220 έως 300 χλμ). Κρίνω ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικό και απόλυτα εφικτό να γίνει μία τέτοια υποδομή βασικών συνδέσεων στην Κρήτη, με μέσο σταθερής τροχιάς (ΜΣΤ). Περαιτέρω ζητούμενο είναι σε αυτές να αρθρώνονται τοπικά επιμέρους δίκτυα μέσων σταθερής τροχιάς κατά προτεραιότητα για το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου, αλλά και για άλλες μεγάλες πόλεις, εφόσον προκύπτει από τα δεδομένα ετήσιας επιβατικής κίνησης ή των σχετικών προβλέψεων αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ΚΑΙ τις εποχικές αιχμές!».
Ο χώρος
Στην ερώτηση για το «τι χώρο θα ήθελε ένα τέτοιο δίκτυο;», η κυρία Σίτη απαντά «πλάτος 12 έως 20 μ. περίπου στον εξωαστικό χώρο (εξαρτάται από το εάν θα είναι μονή ή διπλή γραμμή, τις απαιτούμενες τάφρους, τα πρανή και άλλα) και 3,5 έως 8,0 μ. για τα αστικά δίκτυα (τύπου tram-train). Τα πλάτη είναι ενδεικτικά αλλά καταδεικνύουν ότι ένα ΜΣΤ θέλει πολύ λιγότερο χώρο για την ανάπτυξή του σε σύγκριση με ένα εθνικό δίκτυο (περίπου 30 μ.)».
Ο χρόνος
Σε σχέση με τον «χρόνο» που θα εκτελούνται βασικές υπεραστικές διαδρομές, τονίζει ότι «ένα μέσο σταθερής τροχιάς, με ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, θα εκτελούσε τη διαδρομή Χανιά-Ηράκλειο σε ~45-50′ αντί για 2 ώρες με ΙΧ ή λεωφορείο, ενώ αντίστοιχα, τη διαδρομή Ηράκλειο-Καστέλλι θα την εκτελούσε σε ~15-20′, αντί για 40’ με ΙΧ ή λεωφορείο».
Το κόστος
Σε ό,τι αφορά στο κόστος που θα μπορούσαν να εκτελούνται αυτές οι μετακινήσεις, η κυρία Σίτη τονίζει ότι «εκτιμάται το κόστος για μετάβαση Ηράκλειο-Καστέλλι περίπου σε 5-9€ (χωρίς τα διόδια), ενώ με ένα ΜΣΤ, το κόστος αυτό θα μπορούσε να είναι 3-6€ (αναλόγως του μοντέλου χρηματοδότησης/ευρωπαϊκής ή κρατικής επιδότησης και άλλων παραγόντων).
Η επιβατική κίνηση
Για πόσους μετακινούμενους θα μπορούσε να πραγματοποιείται ΔΥΝΗΤΙΚΗ επιβατική κίνηση (κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τα δεδομένα των μετακινούμενων σήμερα και των σχετικών προβλέψεων στο μέλλον); Σήμερα στον ΒΟΑΚ, έχουμε 15.000-25.000 οχήματα/ημέρα στα κεντρικά τμήματα, ενώ στα σημεία που ο ΒΟΑΚ λειτουργεί ως δακτύλιος πόλεων ξεπερνάμε τα 30.000 οχήματα/ημέρα. Αυτό σημαίνει χονδρικά μία μεταφορά άνω των 55.000 επιβατών ανά ημέρα. Υπάρχει πρόβλεψη για γενναία αύξηση της κυκλοφορίας, με πρώτο ορίζοντα το 2035 και επόμενο το 2055.
Αξιολογώντας πολύ συντηρητικά τα δεδομένα πρόβλεψης της κίνησης, ένα μέσο σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση Ηρακλείου-Καστελλίου, θα μπορούσε να εξυπηρετεί 4.000 έως 6.000 επιβάτες ανά ημέρα, ενώ για τη σύνδεση Ηρακλείου- Χανίων 7.000 έως 22.000 επιβάτες ανά ημέρα».
Τα οφέλη
Απαντώντας σε ό,τι αφορά στα οφέλη του μέσου σταθερής τροχιάς, σημειώνει ότι «για τους ίδιους μετακινούμενους, μόνο στο τμήμα Ηράκλειο-Καστέλλι, απαιτούνται 14-34 δρομολόγια ανά ημέρα με μέσο σταθερής τροχιάς (aller-retour), ενώ με δρομολόγια λεωφορείων 100-150 δρομολόγια/ημέρα (aller-retour).
Περιβαλλοντικά οφέλη: εκτιμώντας μόνο τα άμεσα οφέλη -και πάλι συντηρητικά- θα μπορούσαμε να έχουμε μία μείωση της τάξης των 8.000 τόνων ισοδύναμου CO2/έτος (λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ηλεκτροκίνητο μέσο σταθερής τροχιάς εκπέμπει 0,01-0,02 kg CO2 ανά επιβατοχιλιόμετρο, ενώ ένα ΙΧ αυτοκίνητο 0,12 kg CO2 ανά επιβατοχιλιόμετρο).
Οικονομικά-κοινωνικά οφέλη: όχι για τον φορέα λειτουργίας, όχι για τον δυνητικό παραχωρησιούχο, αλλά για το ΤΥΠΙΚΟ κρητικό νοικοκυριό… σήμερα, για τη μετακίνησή του, 1 νοικοκυριό δαπανά περίπου 15 €/ημέρα για μετακίνηση (αστικού- υπεραστικού χαρακτήρα)· το ποσό αυτό, αν εισαχθεί ένα ΜΣΤ για τις βασικές αστικού-υπεραστικού χαρακτήρα μετακινήσεις, μειώνεται σε 7-10 €/ημέρα.
Αξίζει εδώ να λάβουμε υπόψη τη διαφαινόμενη ΑΥΞΗΣΗ των αεροπορικών τελών στον νέο αερολιμένα, που είναι βέβαιη για την ανάκτηση του κόστους κατασκευής του».
