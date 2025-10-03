ΚΡΗΤΗ

Ένα ξεχασμένο όσπριο της Κρήτης έγινε ντοκιμαντέρ και ο Ηρακλειώτης δημιουργός του απέσπασε διεθνές βραβείο (video)

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Μέσα από αυτή την ταινία μικρού μήκους αναδεικνύεται η βιοποικιλότητα και η διατροφική πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.

Το μαναρόλι ή μπίζα είναι ένα κρητικό όσπριο που έφτασε στα όρια της εξαφάνισης και τα τελευταία χρόνια άρχισε να καλλιεργείται ξανά.

Το ντοκιμαντέρ για την ιστορία του και την προσπάθεια αναβίωσης του, απέσπασε ένα σημαντικό βραβείο στο Food Film Menu 2025 που διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού-IGCAT.

Σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ είναι ο Ηρακλειώτης κινηματογραφιστής Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος, και η διάκριση της ταινίας στην κατηγορία «Αναγεννητικές οδοί» (Regenerative Pathways) ανακοινώθηκε στο Food Film Menu Gala που πραγματοποιήθηκε στο Palau de Pedralbes (Βαρκελώνη, Καταλονία), το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέσα από αυτή την ταινία μικρού μήκους αναδεικνύεται η βιοποικιλότητα και η διατροφική πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, αλλά και οι εξέχουσες προσπάθειες για τη διαφύλαξή τους.

Η ταινία συνεχίζει να είναι υποψήφια για το βραβείο κοινού και μπορείτε να ψηφίσετε υποστηρίζοντας τους συντελεστές της και την Κρήτη στον παρακάτω σύνδεσμο έως τις 10 Οκτωβρίου 2025.

https://www.foodfilmmenu.org/past-editions/2025-edition/

2025 Edition

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Gozo της Μάλτας (Gozo European Region of Gastronomy 2026) σε ειδική τελετή στο τέλος Οκτωβρίου 2025.

Η περιγραφή του ντοκιμαντέρ

Ένα ντοκιμαντέρ για την αναβίωση των Μαναρολιών, ενός σπάνιου κρητικού οσπρίου που βρέθηκε στα πρόθυρα εξαφάνισης, μέσα από την προσπάθεια του Παναγιώτη Μαγγανά να διασώσει σπόρους, καλλιέργειες, παραδοσιακές συνταγές και την ίδια την πολιτιστική μνήμη της Κρήτης στο αγρόκτημα και το εστιατόριο Peskesi.

Οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Χρήστος Κουμαράδιος (Odd Frame)

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Μιχάλης Χριστοδουλάκης

Συνεντεύξεις: Μαρίνα Κόνιου

Β’ Σκηνοθεσία: Ηρακλής Ε. Οικονόμου

Production Assistant: Μαρίνα Κόνιου, Μάνος

Ήχος: Μάνος Γουγάκης & Γιώργος Χαλανπαλάκης

Sound Design: Στέλιος Τσατσαράκης

Μοντάζ: Θάνος Χαλκιαδάκης Χριστοφοράτος & Χρήστος Κουμαράδιος

Υπότιτλοι: Σταματίνα Σωμαράκη

Μουσική: “Paradox” – Χρήστος Χατζηγεωργίου (HanDj Kid)

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

placeholder text

Πώς το σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης “αγγίζει” και την Κρήτη!
ΠΚ team
ΠΚ team
