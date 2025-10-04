Παρέμβαση Δήμου Μυλοποτάμου στη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών στο Ρέθυμνο

«Το Πάνορμο και το Μπαλί δεν πρέπει να παρακαμφθούν», τόνισαν Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου

Τις πάγιες θέσεις και τα αιτήματα του Δήμου Μυλοποτάμου για τα ζητήματα υποδομών κατέθεσαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κλάδος και ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωσήφ Βουκάλης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στο Ρέθυμνο, με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νίκο Ταχιάο.

Κατά την παρέμβασή τους, τόνισαν τη σημασία των αναγκαίων παρεμβάσεων στους κόμβους Πανόρμου και Μπαλίου, επισημαίνοντας ότι η παράκαμψή τους θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό όσο και στη συνοχή, τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή συνέχεια του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιοχή του Πανόρμου, η οποία δεν αποτελεί μόνο τουριστικό κόμβο, αλλά και πύλη σύνδεσης της ενδοχώρας με τον σύγχρονο αναπτυξιακό χάρτη της Κρήτης, καθιστώντας αναγκαία τη διασφάλιση της οδικής προσβασιμότητας και τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του οικιστικού και οικονομικού ιστού της περιοχής.

«Το Πάνορμο και το Μπαλί δεν πρέπει να παρακαμφθούν», υπογράμμισαν ομόφωνα ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Μυλοποτάμου, τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο κομβικούς άξονες τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη φυσιογνωμία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος δήλωσε:

«Ο Δήμος Μυλοποτάμου παραμένει διεκδικητικός και σε εγρήγορση, ώστε οι ανάγκες της περιοχής να ενταχθούν στις προτεραιότητες του Υπουργείου και να δοθούν άμεσες και πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωσήφ Βουκάλης επεσήμανε ότι ο Δήμος ζητά την άμεση πραγματοποίηση συναντήσεων με τα αρμόδια Υπουργεία και τους μελετητές του έργου, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι κρίσιμες παράμετροι και να αναζητηθούν ισόρροπες και βιώσιμες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική του Μυλοποτάμου.

Ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Νίκος Ταχιάος συμφώνησε στην πραγματοποίηση συνάντησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικά τα ζητήματα που τέθηκαν και να διαμορφωθούν κοινές, ρεαλιστικές προτάσεις για την περιοχή του Μυλοποτάμου