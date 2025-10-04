Ηράκλειο:Ικανοποίηση Μεν. Μποκέα μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών – Θετικά μηνύματα για τον ΒΟΑΚ στο Μαλεβιζί

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, κατά την οποία εξετάστηκαν τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και ειδικότερα την παράκαμψη του πολεοδομικού συγκροτήματος Γαζίου και Ηρακλείου.

Ο Μενέλαος Μποκέας χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τόσο το Υπουργείο όσο και ο μελετητής του παραχωρησιούχου έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σημασία της απρόσκοπτης εγκάρσιας κίνησης, βόρεια και νότια του νέου ΒΟΑΚ, για το πολεοδομικό συγκρότημα του Γαζίου.

Όπως υπογράμμισε, το Υπουργείο αναγνωρίζει εμπράκτως τη βαρύτητα αυτής της πρότασης, υιοθετώντας ήδη μία από τις βασικές παρεμβάσεις που είχε προτείνει ο Δήμος Μαλεβιζίου, τη δημιουργία πλήρους κόμβου στο ΠΑΓΝΗ, αντί του ημικόμβου που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την μελετητική προσέγγιση αναφορικά με τις πρόσθετες προτάσεις του Δήμου, που αφορούν τη δημιουργία άνω στεγάστρων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων και πεζών, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της πόλης του Γαζίου.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης προβλέπεται και η αναβάθμιση του υφιστάμενου παράπλευρου οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής.

Ο Υφυπουργός Υποδομών διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι οι τελικές προτάσεις θα παρουσιαστούν σύντομα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας του οδικού δικτύου σε Γάζι και Ηράκλειο.