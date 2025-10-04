ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ικανοποίηση Μεν. Μποκέα μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών – Θετικά μηνύματα για τον ΒΟΑΚ στο Μαλεβιζί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, κατά την οποία εξετάστηκαν τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και ειδικότερα την παράκαμψη του πολεοδομικού συγκροτήματος Γαζίου και Ηρακλείου.

Ο Μενέλαος Μποκέας χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τόσο το Υπουργείο όσο και ο μελετητής του παραχωρησιούχου έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σημασία της απρόσκοπτης εγκάρσιας κίνησης, βόρεια και νότια του νέου ΒΟΑΚ, για το πολεοδομικό συγκρότημα του Γαζίου.

Όπως υπογράμμισε, το Υπουργείο αναγνωρίζει εμπράκτως τη βαρύτητα αυτής της πρότασης, υιοθετώντας ήδη μία από τις βασικές παρεμβάσεις που είχε προτείνει ο Δήμος Μαλεβιζίου, τη δημιουργία πλήρους κόμβου στο ΠΑΓΝΗ, αντί του ημικόμβου που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την μελετητική προσέγγιση αναφορικά με τις πρόσθετες προτάσεις του Δήμου, που αφορούν τη δημιουργία άνω στεγάστρων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων και πεζών, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της πόλης του Γαζίου.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης προβλέπεται και η αναβάθμιση του υφιστάμενου παράπλευρου οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής.

Ο Υφυπουργός Υποδομών διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι οι τελικές προτάσεις θα παρουσιαστούν σύντομα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας του οδικού δικτύου σε Γάζι και Ηράκλειο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρέμβαση Δήμου Μυλοποτάμου στη σύσκεψη με τον...

0
«Το Πάνορμο και το Μπαλί δεν πρέπει να...

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υφυπουργό...

0
Νίκος Ταχιάος: «Ο ΒΟΑΚ δεν έρχεται να διευκολύνει μόνο...

Παρέμβαση Δήμου Μυλοποτάμου στη σύσκεψη με τον...

0
«Το Πάνορμο και το Μπαλί δεν πρέπει να...

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υφυπουργό...

0
Νίκος Ταχιάος: «Ο ΒΟΑΚ δεν έρχεται να διευκολύνει μόνο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υφυπουργό Υποδομών στη Λότζια για τον ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
Παρέμβαση Δήμου Μυλοποτάμου στη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μανώλης Κονταρός για Βασίλη Μπισμπίκη: «Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν αναποδιές στη ζωή τους»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Μανώλης Κονταρός και ο Βασίλης Μπισμπίκης έχουν πολύ...

Παρέμβαση Δήμου Μυλοποτάμου στη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Το Πάνορμο και το Μπαλί δεν πρέπει να...

Τουρισμός: Κερδίζει πόντους και το 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Υψηλές πτήσεις καταγράφει ο τουρισμός - Τι δείχνουν τα...

Λασίθι:Κοινή Δήλωση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του γραφείου ΔΕΗ στην Ιεράπετρα.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κοινή Δήλωση Βουλευτή Λασιθίου και Τομεάρχη Τουρισμού ΠΑΣΟΚ, Κ....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST