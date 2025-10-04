Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υφυπουργό Υποδομών στη Λότζια για τον ΒΟΑΚ

Νίκος Ταχιάος: «Ο ΒΟΑΚ δεν έρχεται να διευκολύνει μόνο την κίνηση από την μία πλευρά στην άλλη του νησιού. Έρχεται για να βελτιώσει και τοπικές συνθήκες όπου αυτό είναι εφικτό και εκεί που επιβάλλεται. Σε μια πόλη με τα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη του Ηρακλείου αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ»

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Αποβλέπουμε στην κυκλοφοριακή επανένωση της πόλης με διαμπερή κίνηση και διπλή ωφέλεια στην οδική προστασία και την ασφάλεια. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό για το Ηράκλειο»

Μια ακόμη συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια, το πρωί του Σαββάτου 4/10, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, συνεργάτες του Υφυπουργού, μελετητές και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας του ΒΟΑΚ, παρουσία και του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση, κυριάρχησε το ζήτημα των διεκδικήσεων του Δήμου Ηρακλείου για τα απαραίτητα έργα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών δήλωσε ότι βρίσκεται στο Ηράκλειο για σημαντικές παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ, τονίζοντας: «Έναν δρόμο που στην περιοχή του Πολεοδομικού συγκροτήματος θα έχει και αστικά χαρακτηριστικά αλλά συγχρόνως θα δώσει λύσεις και σε προβλήματα που αφορούν τις εγκάρσιες κινήσεις μέσα στην πόλη, κάνοντας την πόλη να αναπνεύσει.

Κατά συνέπεια, θα μπορούν μετά και οι ίδιοι οι Δήμαρχοι να προσαρμόσουν τα δικά τους σχέδια πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα ώστε να οργανώσουν μια πιο ανθρώπινη κινητικότητα μέσα στην πόλη. Ο ΒΟΑΚ δεν έρχεται να διευκολύνει μόνο την κίνηση από την μία πλευρά στην άλλη του νησιού, αλλά έρχεται για να βελτιώσει και τοπικές συνθήκες όπου αυτό είναι εφικτό και εκεί που επιβάλλεται.

Γιατί σε μια πόλη με τα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου και τα μεγέθη του Ηρακλείου αυτό είναι «εκ των ων ουκ άνευ». Αυτήν λοιπόν την πραγματικότητα διαχειριζόμαστε τώρα.

Στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά, κάπου προς μετά το καλοκαίρι, να μπορέσουμε να φέρουμε τα πρώτα εργοτάξια σε αυτά τα τμήματα τα αστικά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουν αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις που θα επηρεάσουν το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κρήτης.

Βέβαια και σε ένα τμήμα του Ηρακλείου θα πραγματοποιήσουμε έργα αυτή την περίοδο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο αφορά τον βαρύ αστικό ιστό, αυτόν για τον οποίο δικαιολογημένα και το έχω πει εδώ και δύο χρόνια, ο Δήμος είχε υποβάλλει τις δικές του ενστάσεις».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε τον Υφυπουργό Υποδομών στη Λότζια επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εποικοδομητική συνάντηση «Σε συνέχεια της συνεννόησης στην οποία βρισκόμαστε εδώ και πολλούς μήνες με αντικείμενο την βελτίωση του ΒΟΑΚ στο τμήμα της λεγόμενης «παράκαμψης Ηρακλείου», δηλαδή στο τμήμα αυτό το οποίο διχοτομεί σήμερα την πόλη. Μετά την σημερινή συνάντηση βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και ο ΒΟΑΚ θα γίνει ένας καλός δρόμος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ.

Είναι να έχουμε μια διπλή ωφέλεια και με βάση το σχέδιο προς το οποίο κατευθυνόμαστε, όπως αυτό συγκεκριμενοποιείται, αποβλέπουμε στην κυκλοφοριακή επανένωση της πόλης με χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν σήμερα. Διότι η πόλη σήμερα είναι διαιρεμένη και κινδύνευε να διαιρεθεί ακόμα περισσότερο με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία στην οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν οι κατευθύνσεις αλλά και πολύ συγκεκριμένες επιλογές, θα έχουμε την δυνατότητα ενός πλέγματος κυκλοφοριακών συνδέσεων το οποίο θα ωφελήσει την κυκλοφορία στην πόλη, την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ και την πολιτική προστασία του Ηρακλείου.

Όπου εδώ έχουμε και το ζήτημα των υδραυλικών έργων, το οποίο τέθηκε εξαρχής και στα υπομνήματα μας, τα οποία κατ’ επανάληψη και σε διαφορετικές εκδοχές, εμπλουτίζοντας δηλαδή την επιχειρηματολογία μας, έχουμε υποβάλει. Συνολικά, αυτό το οποίο προδιαγράφεται είναι ένα κυκλοφοριακό σύστημα ισόπεδο και ανισόπεδο στο οποίο οι κόμβοι του ΒΟΑΚ, που βελτιώνονται ή και αυξάνονται, συνδέονται με κόμβους οι οποίοι δημιουργούνται στα στέγαστρα τα οποία έχουμε προτείνει.

Για τα οποία κατευθυνόμαστε σε συγκεκριμενοποίηση και η μεταξύ τους σύνδεση γίνεται κυρίως μέσω του παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ, το οποίο αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. Δημιουργείται λοιπόν ένα κυκλοφοριακό σύστημα σε δύο επίπεδα, ισόπεδο και ανισόπεδο, το οποίο μπορεί να προδώσει στο Ηράκλειο χαρακτηριστικά μιας κυκλοφοριακά λειτουργικής πόλης με αναβάθμιση της ασφάλειας τόσο της οδικής όσο και της ασφάλειας σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος πολιτικής προστασίας.

Με βάση τη συζήτηση που έχουμε κάνει, αυτό το αντικείμενο θα πρέπει να τεθεί μελετητικά, καταλήγοντας σε ένα συμπληρωματικό έργο. Επιδιώκουμε αυτή η ανάθεση να γίνει άμεσα, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα το οποίο θα αφορά σε συμπληρωματική μελέτη και συμπληρωματικό έργο, περνώντας από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση των περιβαλλοντικών πόρων, που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει συνολικά πριν από τα τέλη του ερχόμενου έτους.

Άρα νομίζω ότι βαίνουμε προς μια συγκεκριμενοποίηση και αυτό θεωρώ ότι θα αποδώσει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η κατεύθυνση, βάσει και όλης της προεργασίας η οποία έχει γίνει, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό για το Ηράκλειο».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε: «Η προσφυγή στέκει και όπως είναι αυτονόητο θα πρέπει ό,τι συζητάμε τώρα να αποτελέσει αντικείμενο συμβατικής υποχρέωσης του παραχωρησιούχου ώστε η προσφυγή να αρθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι ευνόητο από κάθε πλευρά».