Χανιά:Εκδήλωση με τίτλο « Η Εκπαίδευση δεν έχει οξυγόνο » από την Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών Χανίων « ΟΞΥΓΟΝΟ »

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟ !

Η Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών Χανίων «Οξυγόνο», με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του Εκπαιδευτικού, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο « Η Εκπαίδευση δεν έχει οξυγόνο » την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. , στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Περιεχόμενο της εκδήλωσης η διαχρονική υποβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι συνθήκες που την κάνουν ασφυκτική και μη βιώσιμη για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές/φοιτητές και το εκπαιδευτικό σύστημα. Την έλλειψη υποστήριξης-Καταστολή-Διώξεις-Αποδυνάμωση-Απαξίωση της Δημόσιας Παιδείας.

Με εισηγητές
Την Κατσαρού Ελένη και θέμα . Εκπαίδευση και δημοκρατία

Καθηγήτρια Θεωρίας Αναλυτικών Προγραμμάτων στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης . (Συν)συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών υλικών που διδάσκονται στη Βθμια Εκπ/ση , τριών επιστημονικών βιβλίων που αναφέρονται στην έρευνα δράση , τον κριτικό γραμματισμό και τη Δημοκρατία στο σχολείο και πολλών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Τον Δημήτρης Μαριόλης :Αναπνέοντας με καλάμι. Η εκπαίδευση κάτω από τη σκιά του νέου επιθεωρητισμού.
Είναι Δάσκαλος , συγγραφέας, ερευνητής, διδάκτορας της ΑΣΣΟΕ, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α Αθήνας ενώ διατέλεσε μέλος του Δ.Σ της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ.

Εκπρόσωποι από : Διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης , ΕΛΜΕ Χανίων, Ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, ΣΕΠΕ Χανίων.

Η έναρξη της εκδήλωση θα γίνει με την προβολή δυο ντοκιμαντέρ . 1) Παπαγαλία, της Άννας Μαρίας Πατσουράκη. Ένα ντοκιμαντέρ που μας προσκαλεί να αναλογιστούμε τι σχολείο θέλουμε για τα παιδιά στην Ελλάδα; 2) Κάτσε καλά γεράσαμε -30 χρόνια αγώνες για σταθερή μόνιμη εργασία, της Εκπαιδευτικής Λέσχης .

Θα ολοκληρωθεί με συμπεράσματα για την βιώσιμη και δημοκρατική εκπαίδευση .

Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών Χανίων « ΟΞΥΓΟΝΟ »

