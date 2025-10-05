Κρήτη:Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών Από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, 5 Οκτωβρίου, η Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, δήλωσε:

«Οι εκπαιδευτικοί είναι οι αρχιτέκτονες των αυριανών πολιτών, οι καθοδηγητές που εφοδιάζουν τα παιδιά μας όχι μόνο με γνώσεις, αλλά και με την ευελιξία, την ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη που απαιτούν οι ραγδαίες αλλαγές του 21ου αιώνα. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, ο δικός τους ρόλος καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ:

να προετοιμάσουν τους μαθητές μας να είναι ενεργά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, ανθεκτικοί, δημιουργικοί, επιτυχημένοι, μα πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένοι.

Στην Κρήτη, η παράδοση της γνώσης είναι βαθιά ριζωμένη, ως κληρονομιά που πηγάζει από την εποχή του Βιτσέντζου Κορνάρου και φτάνει μέχρι τον πανανθρώπινο στοχασμό του Νίκου Καζαντζάκη.

Οι εκπαιδευτικοί μας αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια αυτής της πνευματικής πορείας. Με την καθημερινή τους παρουσία στις σχολικές αίθουσες, από το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι τα αστικά κέντρα, σφυρηλατούν τον χαρακτήρα και τις δεξιότητες της νέας γενιάς του νησιού μας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τον κομβικό τους ρόλο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την έμπρακτη ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου: Διασφαλίζουμε συνεχείς και στοχευμένες επιμορφώσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους, επενδύουμε στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και παράλληλα, ενισχύουμε την ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσω Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και της λειτουργίας Σχολών Γονέων, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αφοσίωση.

Εκτιμώντας ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι πραγματικοί μετασχηματιστές του μέλλοντός μας, εκφράζουμε τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας, για το ανεκτίμητο έργο που επιτελείται, συχνά κάτω από το βάρος των κοινωνικών προκλήσεων. Τιμούμε την ατελείωτη υπομονή, την αγάπη με την οποία σκύβουν πάνω από κάθε παιδί, και τη δέσμευσή τους στην καλλιέργεια των ονείρων του μέλλοντος. Είναι εκείνοι που ανάβουν τη σπίθα της περιέργειας, που διδάσκουν την αξία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη σε όλες και όλους που υπηρετούν το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης!».