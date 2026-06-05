Σιβυλλικό μήνυμα Σαμαρά για το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα

Η επίσκεψη Σαμαρά στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από θερμή συνάντηση με τον Σταύρο Αρναουτάκη και νέα σενάρια πολιτικών πρωτοβουλιών.

Με μια φράση που άφησε περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις, ο Αντώνης Σαμαράς τροφοδότησε εκ νέου τα σενάρια για πιθανή δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις επόμενες κινήσεις του.

Η δήλωση «Θα τα πούμε το απόγευμα» μετά τη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Κρήτης έδωσε τον τόνο μιας ημέρας αυξημένου πολιτικού ενδιαφέροντος, με το βλέμμα στραμμένο στην αποψινή ομιλία του στο Ηράκλειο.

Συνάντηση με τον Αρναουτάκη και μηνύματα φιλίας

Στο επίκεντρο της πρωινής παρουσίας του στο νησί βρέθηκε η συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη σχέση τους, τονίζοντας ότι η γνωριμία τους κρατά από την περίοδο της κοινής τους παρουσίας στις Βρυξέλλες. Η δημόσια αναφορά στη «μακρόχρονη φιλία» και οι επαινετικές διατυπώσεις για το έργο του περιφερειάρχη λειτούργησαν ως ήπια πολιτική εικόνα, σε μια συγκυρία έντονων ερμηνειών για τις επόμενες κινήσεις του.

Η συνάντηση αποτυπώθηκε και φωτογραφικά, με το στιγμιότυπο της θερμής υποδοχής να ενισχύει το επικοινωνιακό αποτύπωμα της επίσκεψης.

Το πολιτικό βάρος της αποψινής ομιλίας

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στην αποψινή ομιλία του στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, σε εκδήλωση του think tank Το Νόημα – Κρήτη, με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να ασκήσει συνολική πολιτική κριτική στην κυβέρνηση, με παρεμβάσεις που θα αγγίξουν κρίσιμα πεδία οικονομίας, θεσμών και εξωτερικής πολιτικής.

Η επιλογή του χώρου έχει και πολιτική σημειολογία, καθώς το Ηράκλειο αποτελεί πολιτική βάση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που ενισχύει τη βαρύτητα της παρέμβασης.

Τα σενάρια για νέο κόμμα και η στρατηγική ασάφεια

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στο αν η αποψινή εμφάνιση θα λειτουργήσει ως προοίμιο πολιτικών εξελίξεων ή ως προσεκτικά διαμορφωμένο βήμα κριτικής χωρίς άμεσες ανακοινώσεις.

Η φράση του Αντώνης Σαμαράς προς τους δημοσιογράφους, «Θα τα πούμε το απόγευμα», τροφοδότησε εκ νέου την κινητικότητα γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα με σαφές ιδεολογικό αποτύπωμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.