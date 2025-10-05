ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -80- δενδρύλλια κάνναβης

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών χθες (04.10.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα -80- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση (2,5) μέτρα, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Κρήτη:Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών Από...

0
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, 5 Οκτωβρίου,...

Χανιά:Εκδήλωση με τίτλο « Η Εκπαίδευση δεν...

0
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟ ! Η Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών...

Κρήτη:Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών Από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
