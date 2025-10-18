Η Κρήτη θα έχει πάνω από 12 εκ. αφίξεις τουριστών όταν “ανοίξει” το Καστέλι

Στο 85% οι πληρότητες των ξενοδοχείων τον Οκτώβριο, λέει ο Ν. Χαλκιαδάκης.
Σε έναν από τους καλύτερους μήνες της χρονιάς εξελίχθηκε ο Οκτώβριος για τον τουρισμό της Κρήτης, που ετοιμάζεται να ρίξει «αυλαία» στα μέσα Νοεμβρίου.
Τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητες πάνω από 85%, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, Νίκο Χαλκιαδάκη. Όπως σημειώνει, σε αυτό βοήθησαν εκτός από τον καλό καιρό και τις πιο προσιτές τιμές σε σχέση με αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου και οι διακοπές των σχολείων τον μήνα που διανύουμε στην Ευρώπη. Έτσι έχουν έρθει για διακοπές, μεταξύ άλλων, πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.
Ο κ. Νίκος Χαλκιαδάκης
Οι χώρες που δίνουν σταθερά ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί μας είναι Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ.
Οι τελευταίες πτήσεις της σεζόν είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Νοεμβρίου και θα έχουμε και 6 δρομολόγια εξωτερικού μέσα στον χειμώνα, ωστόσο πρόκειται για μικρά νούμερα επισκεπτών και δεν μπορούμε να μιλάμε για επέκταση της σεζόν.
Θα φθάσουμε στα 12 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια
«Πιστεύω ότι με το άνοιγμα του αεροδρομίου στο Καστέλλι, θα έχουμε πολύ περισσότερο τουρισμό στο νησί και προβλέπω σε μία τριετία – τετραετία, θα έχουμε περίπου 12 εκατομμύρια αφίξεις. Θα χρειαστούμε και περισσότερα κρεβάτια και πρέπει να έχει τελειώσει ο ΒΟΑΚ, ένα πολύ σπουδαίο έργο, διότι θα έχουμε πτήσεις απευθείας από Ινδία από Κίνα, Καναδά και από Αμερική. Οπότε το νησί θα έχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο», ανέφερε ο ίδιος σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΟΞ στα Χανιά.
Στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, Μανόλης Σταματάκης, αναφέρθηκε στην βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι γνωστό ότι τα Airbnb έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς, διαθέτοντας σχεδόν 200.000 κλίνες.
Ο κ. Μανόλης Σταματάκης
«Σήμερα ο κόσμος που έρχεται -είπε- καλύπτει όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, αναζητά στέγη για να μείνει το διάστημα που θα παραμείνει στην περιοχή μας, ανάλογα με το οικονομικό βαλάντιο που διαθέτει.
Αυτό που υπάρχει με το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι ότι πρέπει να διέπεται με ίδιους κανόνες οικονομίας που έχουν τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η εμπειρία του πελάτη ξεκινάει την ημέρα που φεύγει από το σπίτι του και τελειώνει τη στιγμή που θα επιστρέψει στο σπίτι του.
Από τη στιγμή που θα προσγειωθεί στο ελληνικά αεροδρόμιο μέχρι τη στιγμή που απογειωθεί ή που θα φτάσει στο λιμάνι, στην πύλη εισόδου, η εμπειρία του αφορά τη δική μας χώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των υποδομών», τόνισε.
Ο κ. Γιάννης Χατζής
«Η σεζόν πήγε καλά, έχουμε περισσότερο κόσμο από πέρυσι τον Οκτώβριο, τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα πάνω από 80%» είπε στην «Π» ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Δημήτρης Κουμπαράκης και συμπλήρωσε:
Ο κ. Δημήτρης Κουμπαράκης
«Τα ξενοδοχεία δούλεψαν, το ίδιο και τα Airbnb, η τουριστική αγορά πολύ λιγότερο, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα καφέ, είχαν πολύ λιγότερη κίνηση. Αυτά που σίγουρα δούλεψαν πολύ ήταν τα σούπερ-μάρκετ, γιατί πάρα πολλοί τουρίστες ψωνίζουν και μαγειρεύουν στα καταλύματά τους».
«Από αρχή της χρόνιας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου έχουν διακινηθεί 8.45 εκατ. επιβάτες και έχουμε συνολική αύξηση της τάξης του 6.4%. Οι αφίξεις εξωτερικού είναι 3.57 εκατ., με αύξηση 5.5%, ενώ αφίξεις εσωτερικού 707.800, με αύξηση 11.5%».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ