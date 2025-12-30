Κρήτη:Το μεταναστευτικό ζήτημα επί τάπητος στη συνάντηση του Δημάρχου και Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης με τον Αντιστράτηγο της Αστυνομίας Ελευθέριο Ντουρουντού

Το κρίσιμο μεταναστευτικό ζήτημα αποτέλεσε το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη με τον απόστρατο Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας Ελευθέριο Ντουρουντού.

Ο μακροβιότερος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος ανέλαβε εθελοντικά και ανιδιοτελώς τον ρόλο του Ειδικού Συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης και ενημέρωσε τον κ. Μαρινάκη σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τις τρέχουσες εξελίξεις και ποια μέτρα προτείνει για τον έλεγχο της κατάστασης

Ο κ. Ντουρουντούς εκπονεί μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του ζητήματος το οποίο και ο ίδιος θεωρεί ως εξαιρετικά επείγον, όπως άλλωστε καταδεικνύει η δραματική αύξηση των ροών στην Κρήτη.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν στην ανάγκη διενέργειας μιας ενημερωτικής συνάντησης με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων της Κρήτης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026 στις 13:00.

Σε αυτή τη σύσκεψη ο Ελευθέριος Ντουρουντούς θα προβεί σε μια αναλυτική ενημέρωση προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να συναποφασισθούν οι ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

«Οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε η Κρήτη να μη βρεθεί εκτεθειμένη σε μια ασύμμετρη απειλή που δεν θα είναι αντιμετωπίσιμη. Το μεταναστευτικό ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα της Αυτοδιοίκησης με τη στενή έννοια, αλλά γενικότερα συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και γι’ αυτό η Πολιτεία πρέπει να εγκύψει πάνω του και να το αντιμετωπίσει καίρια» τόνισε ο κ. Μαρινάκης εκφράζοντας μια άποψη την οποία υπερθεμάτισε ο κ. Ντουρουντούς.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ευχαρίστησε θερμά τον Αντιστράτηγο για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει εθελοντικά και ανιδιοτελώς και για την προθυμία μοιρασθεί με την ΠΕΔ και την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, με στόχο να αντιμετωπισθεί ένα ζήτημα που βαίνει διογκούμενο.