«Χριστούγεννα στην πόλη»: Οι εκδηλώσεις για την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με παραδοσιακή κρητική καντάδα, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, τους ξεσηκωτικούς Gadjo DIlo και αθόρυβα πυροτεχνήματα!

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Τη Δευτέρα 29/12 οι Kultur Multur ξεσήκωσαν μικρούς και μεγάλους με αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, και η Χορωδία “Ιωνία Αηδών” παρουσίασε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Έντεχνο ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Το κοινό απόλαυσε μελωδίες αγαπημένων Ελλήνων δημιουργών, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, συγκίνηση και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της χορωδίας είχε η Λένα Χατζηγεωργίου.

Για σήμερα Τρίτη 30 και αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου παραμονή Πρωτοχρονιάς, το πρόγραμμα για τα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

• 17:00 «Κράτα τις στιγμές… δίνουν ζωή στα όνειρα σου!» με το Ωδείο Κρήτης.

Οι Χορωδίες του Ωδείου Κρήτης – η Παιδική και η Νεανική – αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα και πιο ζωντανά σύνολα του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου του Ιδρύματος.

Με πολυετή λειτουργία και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, οι χορωδίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την καλλιέργεια της φωνής ως μουσικού οργάνου, την ανάπτυξη της μουσικότητας και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσα από συλλογική δημιουργία.

Το ρεπερτόριο των χορωδιών εκτείνεται από κλασική και νεοκλασική δημιουργία έως σύγχρονη ελληνική και διεθνή μουσική, παραδοσιακές μελωδίες, έργα για παιδικές χορωδίες, αλλά και θεματικές παραστάσεις που συνδυάζουν μουσική, λόγο και θεατρικότητα.

Οι χορωδίες συμμετέχουν σε συναυλίες, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και συμπράξεις με άλλα μουσικά σύνολα και ορχήστρες, προάγοντας τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική παιδεία της νέας γενιάς.

Κεντρική αποστολή των χορωδιών είναι να προσφέρουν στα παιδιά και στους νέους ένα περιβάλλον δημιουργίας, πειθαρχίας και συναισθηματικής έκφρασης, όπου η μουσική δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο μελέτης, αλλά τρόπο σκέψης, καλλιέργειας και συλλογικής εμπειρίας.

Μέλη παιδικής χορωδίας: Αναγνωστάκη Δέσποινα, Γενιτσαρίδης Γιώργος, Γιακουμάκη Μυρτώ, Δρακωνακη Χαρά, Καμπουράκη Νεκταρία, Καρακατσάνη- Γουβιανάκη Μαριάννα, Μαρινάκη Ελευθερία,

Μαρινάκη Μιχαέλα, Μπούγια Δέσποινα, Μωραΐτη Ελένη

Χορωδία Ενηλίκων: Αναγνωστικής Μιχάλης, Γαρυφαλάκη Πόπη, Θαλασσινού Μαρία, Κάλλα Αρσινόη, Καρυωτάκη Σοφία, Καρυωτάκης Στέφανος, Κούκιας Νίκος, Κουλούρη Μαίρη, Λαμπάκη Μαριτίνα, Λυδάκη Κάλλια, Μαρτιμιανάκη Ιωάννα, Νιονάκη Μάιρα, Παπαδάκη Μαριαλένα, Τσιακάλου Μαρία, Χριστιανίδη Μαρία, Χριστιανίδης Μιχάλης, Ψαλτάκη Λίζα

Ορχήστρα: Ασσαριωτάκη Τόνια (πιάνο), Βερυκάκη Ελευθερία (Βιολί), Σγουρίδης Μάνος (τσελο), Άννινου Νατάσα (φλάουτο), Γιασλακιώτης Αποστόλης (μπάσο), Μοσχονάς Νίκος (ντραμς), Δάκα Ειρήνη (κιθάρα), Δερμιτζάκης Γιάννης (ακουστική κιθάρα)

• 18:00 Συναυλία με το Πειραματικό Χορωδιακό Εργαστήρι του Δήμου Ηρακλείου.

Το Πειραματικό Χορωδιακό Εργαστήρι του Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζει δείγμα από την δουλειά του σε τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και άλλα ελληνικά τραγούδια.

Διεύθυνση – πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

• 19:00 Ανδρέας Νικολιδάκης – Kώστας Βιτώρος «Στα σταυροδρόμια της μουσικής παράδοσης»

Ένα ταξίδι στην ελληνική μουσική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η λύρα, το λαούτο, η ασκομαντούρα και το νταούλι συνδημιουργούν με την κιθάρα και το κλαρίνο, ζωντανεύοντας τραγούδια που μιλούν για έρωτα, ιστορία και καθημερινότητα μέσα από μια νέα, προσωπική ερμηνευτική ματιά.

Συντελεστές: Λαούτο – τραγούδι: Ανδρέας Νικολιδάκης, Λύρα – τραγούδι : Kώστας Βιτώρος, Κλαρίνο: Κωνσταντίνος Μπουτσόλης, Κιθάρα: Κατερίνα Θραψανιωτάκη, Νταούλι – Ασκομαντούρα – τραγούδι: Μιχάλης Ιατράκης

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πλατεία Ελευθερίας

• 12:00 «Παραδοσιακή Κρητική Καντάδα Με Κρητικά Κάλαντα Πρωτοχρονιάς»

Οι Κρήτωρες-Σχολή Παραδοσιακών-Κρητικών Χορών Ζερβός, θα πραγματοποιήσει παραδοσιακή κρητική καντάδα στο κέντρο του Ηρακλείου, την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Χορευτές και μουσικοί, ενδεδυμένοι με παραδοσιακές κρητικές βρακοφόρες φορεσιές, θα τραγουδήσουν τα Κρητικά Κάλαντα και θα χορέψουν με τη συνοδεία λύρας, λαούτου μαντολίνου και νταουλιού δημιουργώντας μια ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα.

Η δράση έχει ως στόχο την ανάδειξη της κρητικής παράδοσης και την ενίσχυση της εορταστικής διάθεσης των ημερών. Λύρα Μιχάλης Χαιρέτης, λαούτο Γιάννης Αποστολάκης, μαντολίνο Γιώργος Ορφανουδάκης, κρουστά Χριστόφορος Χαιρέτης και καλλιτεχνική επιμέλεια: Κρήτωρες Σχολή Παραδοσιακών-Κρητικών Χορών Ζερβός.

Πλατεία Ελευθερίας

• 22:30 Συναυλία με τους Gadjo DIlo

• Οι Gadjo Dilo έρχονται στο Ηράκλειο για ένα γιορτινό live που υπόσχεται να μας ταξιδέψει, να μας συγκινήσει και να μας βάλει στον ρυθμό της πιο κεφάτης μουσικής βραδιάς για την υποδοχή του νέου έτους!

Οι Gadjo Dilo είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της gypsy jazz και την πάντρεψε μοναδικά με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής. Με έμπνευση από τον Django Reinhardt και πάθος για τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που γεφυρώνει το Παρίσι του ’30 με την Αθήνα του σήμερα.

Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο «Manouche de Grec», οι Gadjo Dilo αναβιώνουν τη φινέτσα της τζαζ, παντρεύοντάς την με παλιές ελληνικές μελωδίες, νέες πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια-σταθμούς του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Κάθε τους εμφάνιση είναι μια γιορτή: ζωντανή ενέργεια, ρυθμοί που σε ξεσηκώνουν, τραγούδια που σε ταξιδεύουν και μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, πάθος και αισιοδοξία. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η πόλη μας θα πλημμυρίσει με αυτήν τη μαγεία. Ελάτε να την ζήσουμε μαζί και να υποδεχθούμε το 2026 με χαρά, αισιοδοξία και κέφι!

Οι Gadjo Dilo είναι οι Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Σωτήρης Πομώνης, Σέργιος Χρυσοβιτσάνος, Ηλιάνα Τσαπατσάρη, Γιώργος Ρούλος.

Λότζια 23:30

• Μουσική Διαδρομή με την Φιλαρμονική στο κέντρο της πόλης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου σκορπίζει νότες χαράς και μας προσκαλεί μαζί της στην διαδρομή προς την Πλατεία Ελευθερίας για να υποδεχθούμε όλοι μαζί το νέο έτος!

Πλατεία Ελευθερίας 00:00

• Υποδοχή νέου έτους με αθόρυβα πυροτεχνήματα

• Συναυλία με τους Gadjo DIlo … η συνέχεια!

