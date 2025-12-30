Δήμος Ηρακλείου:Απόφαση της Αποκεντρωμένης για τα Δημοτικά Τέλη

Με απόφαση που αναρτήθηκε την Τρίτη 30/12 στην Διαύγεια, έγινε γνωστό ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα Δημοτικά Τέλη 2026 του Δήμου Ηρακλείου,

εκτός από το σκέλος που αφορά στην τρίτη κατηγορία ακινήτων με τίτλο «Επαγγελματικές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου» για το οποίο ζητείται ειδικότερη αιτιολόγηση.

Η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τον ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2026.