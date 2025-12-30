ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Πρωτοχρονιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σας στέλνουμε το μήνυμα του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με αφορμή την έλευση του νέου έτους 2026. Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Η έλευση του νέου έτους είναι πάντοτε μια στιγμή ελπίδας και αισιοδοξίας. Αποχαιρετούμε το 2025 με τις εμπειρίες και τα διδάγματά του και υποδεχόμαστε το 2026 με πίστη στις δυνάμεις μας και ενότητα.

Ο Δήμος Χερσονήσου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αξίες της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, που αποτελούν τον οδηγό για κάθε μας βήμα. Η νέα χρονιά είναι ευκαιρία να θέσουμε κοινούς στόχους, να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να καλλιεργήσουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και δύναμη, με αισιοδοξία και αγάπη στις καρδιές μας».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
