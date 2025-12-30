Συγχαρητήρια δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για την ανανέωση της θητείας του Γιώργου Κουμεντάκη στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Με αφορμή την ανανέωση της θητείας του Γιώργου Κουμεντάκη ως καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά ικανοποίηση απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουμεντάκη για την ανανέωση, για τέταρτη συνεχή φορά, της θητείας του στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη στο όραμα, τη δημιουργικότητα και τη συνέπειά του.

Η επανειλημμένη αυτή ανανέωση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου, του οράματος και της διεθνούς ακτινοβολίας, που έχει προσδώσει στην Εθνική Λυρική Σκηνή, καθιστώντας την έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και δυναμικό πολιτιστικό οργανισμό με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και πηγή υπερηφάνειας για τον τόπο μας. Το έργο και η πορεία του αποδεικνύουν ότι η δημιουργικότητα, η συνέπεια και η βαθιά γνώση της τέχνης μπορούν να οδηγήσουν σε διαρκή πρόοδο και διεθνή αναγνώριση.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικού του έργου, με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολιτισμό με το ίδιο πάθος και αφοσίωση».