Δήμος Αμαρίου:Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δήμο Αμαρίου

Στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με θητεία από 01.01.2026 έως και 31.12.2026 προχώρησε με απόφαση του ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμαρίου ορίζονται οι κάτωθι:

Η κα Ιερωνυμάκη Ασημένια του Δημητρίου, ως έμμισθη Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη και εποπτεία συντονισμού θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση ζώων συντροφιάς.

 την ευθύνη και εποπτεία συντονισμού, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωών.

 την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου. Nα συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση έκτακτων προβλημάτων και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.

 την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου.

 την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.

 να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου.

 την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Τζέκο Αντώνιο.

Ο κ. Μανουσάκης Θεοχάρης του Ιωάννη, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη διαχείρισης και εποπτείας του συνόλου των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου και διάθεσης σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους καθημερινότητας.

 την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, πλην αυτών που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

 την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων.

 την ευθύνη για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ζητήματα ανακύκλωσης.

 την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους καθημερινότητας, τους Προέδρους και τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 την ευθύνη υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ειδοποίησης των κατοίκων του Δήμου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

 Την εποπτεία και την ευθύνη του σχεδιασμού και του προγραμματισμού δράσεων και μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους καθημερινότητας.

 την ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου σε σχετικές ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

 την υπογραφή για θέματα αρμοδιότητας του καθώς και βεβαιώσεων πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

 την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο Ψαρουδάκη Εμμανουήλ.

Ο κ. Τζέκος Αντώνιος του Σπυρίδωνα, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών

 την ευθύνη για θέματα καθημερινότητας αναφορικά με τη Δημοτική Ενότητα Κουρητών. Nα συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση έκτακτων προβλημάτων και για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.

 την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων εντός της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών.

 την παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, των υπό εξέλιξη έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Κουρητών.

 να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών.

 την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει την Αντιδήμαρχο κα Ιερωνυμάκη Ασημένια.

Ο κ. Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως έμμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη για θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και την εφαρμογή και εποπτεία σχετικών προγραμμάτων αρωγής του Δήμου για τη μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών ομάδων, άπορων και άστεγων δημοτών.

 την ευθύνη για θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.

 την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη, αξιοποίηση, διαχείριση και τον έλεγχο της τήρησης αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.

 τη διερεύνηση και ενημέρωση, σε συνεργασία με τον άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνο Σασματζόγλου, των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και με ζητήματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.

 την ευθύνη για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής.

 την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και την εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου.

 την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Μανουσάκη Θεοχάρη.

Ο κ. Κουρκουλός Παύλος του Ευστρατίου, ως άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των Κανονισμών Ύδρευσης και Άρδευσης.

 την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συνόλου των τεχνικών έργων και εργασιών που υλοποιεί ο Δήμος.

 την ευθύνη για θέματα συντήρησης, διαχείρισης και εποπτείας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των βιολογικών.

 την ευθύνη της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων, του ανθρώπινου δυναμικού (τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς κ.α.) και των προμηθειών του Δήμου αναφορικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

 την ευθύνη για θέματα πολεοδομίας.

 την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού της διαδικασίας κτηματογράφησης της δημοτικής περιουσίας.

 την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Αντίστοιχα, ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμαρίου ορίζονται οι κάτωθι:

Ο κ. Καρπουζάκης Ιωάννης του Γεωργίου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη για θέματα αθλητισμού.

 την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο.

 την ευθύνη για την ορθή λειτουργία του Κτήματος Πάνακρον από τον ιδιώτη εκμισθωτή.

Ο κ. Κλάδος Βασίλειος του Εμμανουήλ, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη για θέματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού.

Ο κ. Κωνσταντάκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 τη μέριμνα για την ανάδειξη και προβολή προϊόντων της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.

 την ευθύνη για θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, Ο.Γ.Α., Ε.Φ.Κ.Α. και ΕΛ.Γ.Α. .

 τη διερεύνηση και ενημέρωση, σε συνεργασία με τον άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου κ. Θέμη Κωνσταντινίδη, των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά θέματα αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, προώθησης νέων καλλιεργειών, αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Ο κ. Πατένας Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη για την οδική σήμανση και γενικότερα τα κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου.

 την ευθύνη για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται με θέματα νεολαίας.

Η κα. Τζίτζικα Ευθαλία του Ιωάννη, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αμαρίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 την ευθύνη συντήρησης του συνόλου των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

 την ευθύνη για την διαχείριση των καυσίμων του Δήμου.

 την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου, πλην αυτές που αφορούν θέματα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.