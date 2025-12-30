Επετειακά κάλαντα στην Περιφέρεια Κρήτης για τα 125 χρόνια της Φιλαρμονικής Νεάπολης

Τα παραδοσιακά κάλαντα και εορταστικές μελωδίες έψαλαν σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη τα μέλη της Φιλαρμονικής Νεάπολης, της ιστορικής πρωτεύουσας του Δήμου Αγίου Νικολάου, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Νεκτάριου

Αρακαδάκη.

Η φετινή επίσκεψη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φιλαρμονική συμπληρώνει φέτος 125 χρόνια (1900–2025) καταστατικής λειτουργίας και προσφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα του Λασιθίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι της Φιλαρμονικής ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την υποστήριξή του έργου τους με αφορμή την αγορά των στολών της Φιλαρμονικής καθώς και μουσικών οργάνων.

Στην επίσκεψη στο κτίριο της Περιφέρειας, παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Ευγενία Μυλωνάκη, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Μαρία Χανιωτάκη – Μυλωνάκη.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα μέλη της Φιλαρμονικής, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στον ιστορικό αυτό θεσμό που αποτελεί έναν ζωντανό φάρο πολιτισμού για το Μεραμπέλλο και ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Περιφερειάρχης αντάλλαξε ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά με τον μαέστρο και τους μουσικούς, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας για την ενίσχυση των πολιτιστικών δομών που αποτελούν φυτώρια για τη νέα γενιά.