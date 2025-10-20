ΚΡΗΤΗΠΑΙΔΕΙΑ

Με κρητικό γλέντι υποδέχτηκε τους νέους φοιτητές το πανεπιστήμιο Κρήτης

Δύο όμορφες εκδηλώσεις γεμάτες γνώση, μουσική και χαμόγελα.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλωσόρισε τους νέους φοιτητές και φοιτήτριές του σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με δύο όμορφες εκδηλώσεις γεμάτες γνώση, μουσική και χαμόγελα!

Ο Πρύτανης κ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης και οι Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, Οικονομικών και Υποδομών Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σταματόπουλος και Διοικητικών Υποθέσεων, και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Σοφία Σχίζα έδωσαν θερμές ευχές για μια δημιουργική και επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία.

Οι πρωτοετείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις Υπηρεσίες και τις Δομές του Πανεπιστημίου, να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η φοιτητική ζωή, και να συμμετάσχουν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα με μουσική, παραδοσιακούς χορούς και κεράσματα

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Εφημερία τρόμου στο ΠΑΓΝΗ: «Θα σας σκοτώσω», φέρεται να απείλησε συνοδός ασθενούς!
