Κρυολόγημα: Τι να κάνουμε για να μην αρρωσταίνουμε

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι οι εποχές που βρίσκονται σε έξαρση οι εποχικές ιώσεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι να αποφύγουμε τα ενοχλητικά κρυολογήματα.
Οι εποχικές ιώσεις που είναι σε έξαρση το φθινόπωρο και τον χειμώνα, είναι περισσότερο ενοχλητικές παρά απειλητικές για την υγεία μας.
Σύμφωνα με τους ειδικούς οι ενήλικες κολλούν κάποιο κρυολόγημα 2-5 φορές το χρόνο, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι περνάμε δυόμιση χρόνια από τη ζωή μας έχοντας κάποιο κρυολόγημα.
Υπάρχουν όμως αρκετοί τρόποι και παίρνοντας κάποιες προφυλάξεις να το αποφύγουμε.
Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε υγιείς:
Αποφεύγουμε τους κρυωμένους: Δεδομένου ότι τα σταγονίδια που εκτοξεύονται με το βήχα ή το φτέρνισμα φτάνουν σε μια απόσταση άνω των 4,5 μέτρων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο καλό είναι να τηρούμε μια απόσταση ασφαλείας. Εννοείται βέβαια ότι δεν κάνουμε χειραψίες, ούτε αγκαλιάζουμε όποιον είναι εμφανώς συναχωμένος.
Καλός και επαρκής ύπνος: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού είναι οι επαρκείς ώρες ύπνου (7-9 ώρες αναλόγως τις ανάγκες μας). Εάν ξυπνάμε νιώθοντας ότι έχουμε χορτάσει ύπνο, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε.
Να αερίζουμε τους χώρους που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι: Ο συνωστισμός σε ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για τη μετάδοση των ιών τους χειμωνιάτικους μήνες. Φροντίζουμε λοιπόν να αερίζουμε τους χώρους στους οποίους περνάμε πολλές ώρες καθημερινά.
Τα ρούχα μας να είναι ζεστά αλλά όχι «βαριά»: Ας προσπαθήσουμε να φοράμε αρκετά ζεστά αλλά όχι βαριά ρούχα, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αφαιρούμε ένα – ένα όταν χρειαστεί. Επίσης καλό είναι να αποφεύγουμε τις απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας.
Δεν πάμε σε χώρους που συνωστίζονται πολλά άτομα: Μέσα στο λεωφορείο και το μετρό φοράμε πάντα μάσκα – ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε αυτά χωρίς μάσκα – και αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους, με ανεπαρκή αερισμό και μεγάλο συνωστισμό.
Χρησιμοποιούμε σαπούνι και πλένουμε συχνά τα χέρια μας: Το σημαντικότερο ίσως μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης των ιών είναι το καλό πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό. Εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τρεχούμενο νερό και σαπούνι τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντισηπτικό τζελ ή μαντηλάκια καθαρισμού. Επίσης καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να ακουμπάμε με τα χέρια το πρόσωπό μας.
Προσπαθούμε να γυμναζόμαστε: Η φυσική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ειδικοί συνιστούν 20 έως 30 λεπτά, καθημερινής άσκησης. Η πιο απλή επιλογή είναι το καθημερινό περπάτημα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ