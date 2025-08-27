ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Γρηγόρη Σαμόλη με τίτλο «Βασιλικός»!

Το νέο του τραγούδι παρουσίασε ο Γρηγόρης Σαμόλης, με τίτλο «Βασιλικός».

Ένα όμορφο συρτό σε μουσική του Στέλιου Παπαδάκη περιλαμβάνει δύο μαντινάδες, η μία είναι του Αντώνη Μπαντουράκη και η άλλη αγνώστου δημιουργού:

«Πολλά είναι τα ξερά κλαδιά μα ένα ξεχωρίζει,
εκείνο του βασιλικού που και ξερό μυρίζει

Και μαραμένο να σε δω χάμε θα γονατίσω, το άρωμα βασιλικέ που βγάνεις να μυρίσω»

Στην ηχογράφηση συμμετέχουν οι μουσικοί: Γρηγόρης Σαμόλης (λύρα – ερμηνεία) Στέλιος Παπαδάκης (λαούτο) Μανώλης Σαλούστρος (λαούτο) Παντελής Σαλούστρος (κιθάρα) Σήφης Κουριδάκης (νταούλι)

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε στο “MP STUDIO” από τον Μίλτο Παπαϊωάνου, ο οποίος είχε την επιμέλεια της ηχογράφησης, της μίξης και του mastering.

Τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ έγιναν στις Δαφνέδες Μυλοποτάμου, με τη συμμετοχή των Γιάννη Γιακουμάκη και Άκη Λαγουδάκη. Την επιμέλεια εικόνας ανέλαβε ο Γιώργος Κοντοχριστοφής, με την κάμερα να χειρίζονται ο ίδιος και ο Στέλιος Μπιτσακάκης, ενώ το μοντάζ υπογράφουν ο Γιώργος Κοντοχριστοφής και ο Γιάννης Ανδρίτσιος.

