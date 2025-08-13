ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Αντώνη Καράτζη με τίτλο “Αμαρτία”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Αντώνης Καράτζης μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Αμαρτία».

Η πιο μελωδική «Αμαρτία» του φετινού καλοκαιριού μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική και στίχους του Χάρη Γαλανού

και υπόσχεται να συνεπάρει το κοινό από το πρώτο άκουσμα.

Πρόκειται για μια συναισθηματική ρούμπα που σε παρασύρει βήμα-βήμα.

Ο ανερχόμενος τραγουδιστής Αντώνης Καράτζης συνεχίζει με σταθερά και δυναμικά βήματα να χαράσσει την δική του πορεία

στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και σίγουρα θα μας απασχολήσει ευχάριστα στο μέλλον.

«Αμαρτία» να το χάσετε …!!

