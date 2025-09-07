ΕΛΛΑΔΑ

Kυρ. Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα

«Μπορούμε να βρούμε λύση με τη Λιβύη, όπως βρήκαμε και με την Αίγυπτο».

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από όλους, εκτός από τα δύο μέρη που το υπέγραψαν» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στην 89η ΔΕΘ.

Ερωτηθείς για το τι κινήσεις κάνει η ελληνική πλευρά για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο».

Αναφορικά με τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία προκήρυξε η Λιβύη, νοτίως της Κρήτης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Είμαστε σε επαφή με την Λιβύη, και με τις δυο πλευρές, για να εξηγήσουμε ότι ο φυσικός συνομιλητής της για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι η Ελλάδα και όχι η Τουρκία». Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «με την Λιβύη μπορούμε να βρούμε λύση, όπως βρήκαμε και με την Αίγυπτο».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΤΡΙΣ

