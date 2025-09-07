Ελαιόλαδο: Ανομβρία και χαμηλότερη παραγωγή φέρνουν νέο κύμα ανατιμήσεων

Η Ισπανία χτυπιέται από φωτιές, οι ελληνικοί ελαιώνες από ανομβρία: η διεθνής κρίση στο ελαιόλαδο φέρνει νέα βάρη για τα νοικοκυριά.
Ανησυχία επικρατεί σε καταναλωτές και επιχειρήσεις από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την αγορά ελαιολάδου. Τα τέλη Αυγούστου σηματοδοτούν τη λήξη της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο όπου η κατανάλωση κορυφώνεται. Παράλληλα, τα αποθέματα μειώνονται σταδιακά ενόψει της νέας συγκομιδής, με αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω.
Όπως δείχνουν τα στατιστικά της Oleista, πλατφόρμας αγοραπωλησιών ελαιολάδου, οι τιμές του «πράσινου χρυσού» στην Ελλάδα καταγράφουν ανοδική πορεία. Στο δεύτερο μισό του Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με χονδρική τιμή 4,80 ευρώ ανά κιλό.
Στις 26 Αυγούστου, η Oleista δημοσίευσε ως μέση τιμή χονδρικής για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τα 4,10 ευρώ το κιλό, για το παρθένο 3,13 ευρώ και για το λαμπάντε (βιομηχανικό) 2,13 ευρώ.
Νέα άνοδος τιμών στον ορίζοντα
Η αγορά ακολουθεί ανοδική πορεία εξαιτίας της συρρίκνωσης των αποθεμάτων αλλά και των εκτιμήσεων για χαμηλότερη φετινή παραγωγή.
Η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, μειώνουν την παραγωγή. Η Ιβηρική, με ετήσια παραγωγή 1,4 έως 1,75 εκατ. τόνων, αποτελεί βαρόμετρο τιμών καθώς καλύπτει σχεδόν τη μισή παγκόσμια παραγωγή.
Ανάλογες δυσκολίες λόγω ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται και στους ελληνικούς ελαιώνες. Τα πρώτα στοιχεία του Ιουνίου που έκαναν λόγο για αυξημένη νέα σοδειά αναμένεται να αναθεωρηθούν τον Οκτώβριο προς τα κάτω. Η αναθεώρηση αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, δημιουργώντας νέο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει χειμώνα.
Πηγή: newmoney.gr
Λάδι: Γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές του στην Ελλάδα