Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

1 Μαρτίου 2026

Κατά την εκκλησιαστική τάξη και με πάνδημη συμμετοχή του ευσεβούς λαού του Θεού εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου η Κυριακή της Ορθοδοξίας, 1η Μαρτίου 2026.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε, εντός του Ιερού Ναού, λόγω καιρικών συνθηκών, η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων κατά το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς τους πολυπληθείς χριστιανούς να διακρατούμε πάντοτε, έργοις και λόγοις, αλώβητη την Ορθόδοξη Πίστη του Γένους μας και να συμβάλλομε στην «αναστήλωση» των εμψύχων εικόνων του Θεού, των ανθρωπίνων προσώπων που μας περιβάλλουν.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου πόλεως Ρεθύμνης.

Στο τέλος του Εσπερινού ομίλησε εμπνευσμένα ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερεμίας Χλιαράς, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο οποίος ανέπτυξε με πατερικό και γλαφυρό λόγο το θέμα: «Η Πατροπαράδοτη κληρονομιά μας, το σέβας».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον εκλεκτό ομιλητή για την εμπεριστατωμένη ομιλία του και ευχήθηκε προς όλους καλό το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.