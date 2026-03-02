Αναζήτηση
Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή κατάληψη οδοστρώματος στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή και Ανακατασκευή Οδού Αρκαδίου και λοιπών δημοτικών οδών με κυβόλιθους», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή κατάληψη μέρους του οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων, από την Τρίτη 03 Μαρτίου 2026 έως και την Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και προσωπικό για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή αυτή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Team Πολ. Κρήτης
