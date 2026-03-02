Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Αγρότισσα από την ενδοχώρα των Χανίων παρήγγειλε δυκτια έλαιο συλλογής αλλά,ποτέ δεν είδε”

Μια πρωτοφανή καταγγελία έφθασε στα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από Αγρότισσα ειδικού καθεστώτος, της επαρχίας Σελίνου των Χανίων .για παραγγελία με προπληρωμή που το προϊόν ποτέ δεν παρελήφθη ,από εκείνη αν και πέρασαν 2.χρονια

Αναλυτικά και σύμφωνα με τη καταγγελία, η αγρότισσα είχε αγοράσει με τηλεφωνική επικοινωνία ,δυκτια έλαιο συλλογής, από εμπορική εταιρεία από τις 22-8-2024, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης , τα προπληρώσε με το ποσό των 1.178 ευρώ και δυκτια δεν έλαβε ποτέ, με αποτέλεσμα να χάσει την παραγωγή του ελαιόκαρπου για δύο συνεχείς ελαιοκομικες περιόδους .

Παρά την.τηλεφωνική συνεχή επικοινωνία και προτροπή της αγρότησας, για

την αποστολή των πληρωθεντων δικτύων ,δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, την παραπεμπανε στο .ίδιο σλόγκαν “.ότι η παραγγελία σας εκτελειται.και έρχεται ” πράγμα που δεν έγινε ποτέ.

Βρισκόμενη σε απόγνωση ,η αγρότισσα και για να μην χάσει και την φετινή σοδειά της ελαιοπαραγωγής της, αγόρασε νέα δυκτια από εμπορική εταιρεία των Χανίων. και διηγουμενη το πάθημα της, ενημερώθηκε ότι μπορεί να προβεί σε καταγγελία της επιχείρησης, στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Πράγματι έτσι έπραξε η αγρότισσα, κατέθεσε καταγγελία στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,.η οποία επικοινωνώντας με την.Ετσιρεια στο πλαίσιο της Εξωδικαστικής Διαμεσολάβησης,της απαίτησε άμεσα την επιστροφή των χρημάτων σε.τραπεζικο λογαριασμό της καταναλωτριας, τονίζοντας της, τις παραβάσεις.του Ποινικού κώδικα που έχει διαπράξει (υπεξαίρεση χρημάτων, απάτη κ.α)

Η εμπορική εταιρεία ,παρά την αρχική της αιτιολογία ,ότι τα δυκτια είναι έτοιμα για παραλαβή.αμεσα, η απαίτηση της καταναλωτριας ήταν η επιστροφή των καταβεβλημένων χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό πράγμα που συμφωνήθηκε .

Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε, ως Ένωση.Προστασιας Καταναλωτών Κρήτης, ότι άλλη μια εμπορική πρακτική διευθετήθηκε ,με την Εξωδικαστική διαμεσολάβηση,για συμφέρον αμφοτέρων, αποφεύγοντας την δικαστική.οδο, πού είναι χρονοβόρα διαδικασία και ψυχοφθόρα ,αλλά και χρηματικής δαπάνης.

Για ενημέρωση συμβουλευτική και καθοδήγηση,.μπορείτε.νσ.τξλεφωνειτε στο 2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη