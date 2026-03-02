Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Την Παρασκευή παρουσιάζεται το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Δώσε αξία στην επόμενη ζωή του»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει στον κρίσιμο τομέα των περιβαλλοντικών δράσεων ο Δήμος Ρεθύμνης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό άλλο ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε.

Πρόκειται για το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο «Δώσε αξία στην επόμενη ζωή του», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου e-WAsTER (Interreg Euro-Med) για τη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαρτίου του 2026 από τις 09:00 έως τις 12:00 στο «Σπίτι του Πολιτισμού» και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: την παρουσίαση του έργου e-WAsTER ,

την παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Δώσε αξία στην επόμενη ζωή του» της πιλοτικής εφαρμογής «WEEE BEHAVE», την προβολή βίντεο και θεατρικών έργων που δημιούργησαν οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και τις απονομές των βραβείων και των επαίνων για τις διαγωνιστικές δράσεις του Προγράμματος.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Άκρως επιτυχημένο το 22ο Μαθητικό...

Σκέψη, συγκέντρωση και...κινήσεις ΜΑΤ, στο Εκθεσιακό - Συνεδριακό Κέντρο...

Τοποθέτηση απολυμαντικών σταθμών οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης

Η δυσμενής επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου της ευλογιάς των...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Άκρως επιτυχημένο το 22ο Μαθητικό...

Σκέψη, συγκέντρωση και...κινήσεις ΜΑΤ, στο Εκθεσιακό - Συνεδριακό Κέντρο...

Τοποθέτηση απολυμαντικών σταθμών οχημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης

Η δυσμενής επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου της ευλογιάς των...
