Λευτέρης Αυγενάκης:Σύσκεψη με 8 Δημάρχους του Νότου για τον ΝΟΑΚ και το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σπήλι του Νομού Ρεθύμνης, με αντικείμενο τη διεκδίκηση της νότιας οδικής σύνδεσης με το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Αγίου Βασιλείου Ιωάννης Ταταράκης, Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, Αρχανών–Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου,

Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς και αυτοδιοικητικοί παράγοντες της νότιας Κρήτης, βουλευτές, εκπρόσωποι τεχνικών, οικονομικών, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων, γεγονός που καταδεικνύει το ευρύ μέτωπο στήριξης και τη συλλογική διεκδίκηση του έργου.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η νότια οδική σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο και η προώθηση του ΝΟΑΚ συνιστούν έργα στρατηγικής σημασίας για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης. Η διαμόρφωση ενιαίας και τεκμηριωμένης θέσης, ο συντονισμός των φορέων και η άμεση ωρίμανση των αναγκαίων μελετών κρίνονται απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία και να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Σε δήλωσή του, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ανέφερε: «Η Κρήτη βρίσκεται σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων και εξαγγελιών, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει σημαντικά έργα υποδομής. Ο ΒΟΑΚ και το νέο Διεθνές

Αεροδρόμιο Καστελίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών του νησιού. Οφείλουμε, όμως, να διασφαλίσουμε ότι ο Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης και η σύνδεσή του με το νέο αεροδρόμιο θα προχωρήσουν παράλληλα, ως αναπόσπαστο και συνοδό έργο.

Υπάρχουν τμήματα με μελέτες σε εξέλιξη, αλλά και τμήματα χωρίς προμελέτες. Η άμεση ωρίμανση όλων των αναγκαίων μελετών είναι κρίσιμη, ώστε να ενταχθεί το έργο σε χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί. Με συνεργασία όλων των αυτοδιοικητικών παραγόντων, μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο της ισόρροπης ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη».

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια μιας συντονισμένης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από οκτώ μήνες από τον Δήμο Φαιστού και τον Δήμο Γόρτυνας. Ακολούθησαν συντονισμένες συσκέψεις και επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις και συζητήσεις στη Βουλή και συστηματική ανάδειξη του ζητήματος σε όλα τα θεσμικά επίπεδα.

Με ενότητα, συνεργασία και σταθερό προσανατολισμό, ο κοινός στόχος παραμένει σαφής: η επιτάχυνση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης, ώστε η ανάπτυξη του νησιού να είναι πραγματικά ισόρροπη, βιώσιμη και προς όφελος όλων των πολιτών.