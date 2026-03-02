Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 :Το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT) αναδεικνύει την κρητική Γαστρονομία

Τη σταθερή και ουσιαστική πρόοδο της Κρήτης υπογραμμίζει με πρόσφατη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), επισημαίνοντας τα καθοριστικά βήματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της διάκρισης της Περιφέρειας Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο αναφέρει ότι το 2025 η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε ένα αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματος «Crete – European Region of Gastronomy 2026», μέσα από την υιοθέτηση και ενεργοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 2026–2030 για την Κρητικό Διατροφικό Πολιτισμό.

Το σχέδιο αυτό θεμελιώνει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο δημόσιας πολιτικής που υπερβαίνει το έτος του τίτλου, διασφαλίζοντας συνέπεια, βιωσιμότητα και στρατηγική συνέχεια.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε σημαντικές επιτυχίες της χρονιάς, όπως η ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής τοποθέτησης της Κρήτης, η διοργάνωση της Εβδομάδας Κρητικής Γαστρονομίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Βιέννη, καθώς και η ομόφωνη νίκη του Κρητικού Γιάννη Λιαπάκη στον θεσμό του European Young Chef Award, που ανέδειξε τη δυναμική και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς σεφ του νησιού.

Παράλληλα, καταγράφεται η διευρυμένη προβολή της κρητικής διατροφικής κουλτούρας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της περιοχής.

Όπως υπογραμμίζει το IGCAT, το σύνολο αυτών των δράσεων αποτυπώνει μια δομημένη και οραματική προσέγγιση, καθώς η Κρήτη προχωρά με συνέπεια και στρατηγικό σχεδιασμό προς το 2026 και την επόμενη ημέρα. Η διάκριση της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης δεν αποτελεί απλώς έναν τιμητικό τίτλο, αλλά μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την καινοτομία.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη αποτελεί πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης με επίκεντρο τη γαστρονομία, επενδύοντας συστηματικά στη διατροφική της ταυτότητα και ενισχύοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη.

Σε δήλωσή της η πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών & Τουρισμού Dr. Diane Dodd αναφέρει: «Ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, η Κρήτη αποδεικνύει ότι όταν ένας τόπος πιστεύει στη δική του βιοποικιλότητα, στους αγρότες του, στους μάγειρές του, στα νέα του ταλέντα και στη σοφία που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, διαμορφώνει ένα πρότυπο ανθεκτικότητας και ενότητας.

Η αναγνώριση αυτή ανήκει σε κάθε πολίτη, σε κάθε θεσμό και σε κάθε ταλέντο, σε όλες τις γενιές — του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος — που συνέβαλαν και συνεχίζουν να χαρίζουν στην Κρήτη τη μοναδική, γευστική της ταυτότητα».