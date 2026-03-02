Ευχαριστήριο από Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης Μάνο Τσάκωνα

Μια μεγάλη αγκαλιά με ασφάλεια!

«Η πόλη μας, εκτός από φιλόξενη, είναι και ασφαλής! Αυτό είναι ίσως το ισχυρότερο μήνυμα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού στον απόηχο των φετινών εκδηλώσεων.

Ενώ σε άλλα μεγάλα καρναβάλια της χώρας τα κρούσματα μέθης αριθμούν εκατοντάδες, στη δική μας Μεγάλη Παρέλαση των 11.000 συμμετεχόντων, τα περιστατικά ήταν πρακτικά μηδενικά. Αναφέρθηκαν μόλις τρία ελαφρά συμβάντα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επί τόπου χωρίς να απαιτηθεί διακομιδή στο Νοσοκομείο.

Χάρη στην άψογη συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνης και των Ομάδων, το Ρέθυμνο συνδύασε την παραδοσιακή του φιλοξενία με την απόλυτη ασφάλεια. Με σταθερές βάσεις και αισιοδοξία, προχωράμε ήδη προς τη διετία 2027-2028. Στόχος μας είναι η συνεργασία όλων των φορέων, ώστε στις 21 Φεβρουαρίου 2027,

η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων να σηματοδοτήσει το άνοιγμα όχι μόνο του Τριωδίου, αλλά και της τουριστικής μας σεζόν.

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το ΕΚΑΒ, το Νοσοκομείο, την Αστυνομία, την Τροχαία, το Λιμεναρχείο, την Πυροσβεστική, όλα τα Σώματα Ασφαλείας και το Υγειονομικό Προσωπικό.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνου και τον μεγάλο χορηγό “Saracakis Group of Companies – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος”.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας ΚΡΗΤΗ TV, καθώς και στα κανάλια ΕΡΤ, ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ, ALPHA και ειδικά στο MEGA CHANNEL για τις ζωντανές συνδέσεις. Ευχαριστούμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία, Ρόδο, Κω), καθώς και τα ΜΜΕ της Κρήτης και της πόλης μας για τη συνεχή προβολή του θεσμού.

Ευχαριστούμε τις Δημοτικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών, το Λιμενικό Ταμείο και ιδιαίτερα το προσωπικό του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Ευχαριστούμε επίσης τους υποστηρικτές μας, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τις βιοτεχνίες Στ. Ρουκουνάκη και Ν. Μιχάλα, τις εταιρείες Σαβοϊδάκη, Γευσήνους, Περνιεντάκη, την Ένωση Ραδιοταξί, τη Γενική Προμηθευτική Μπ. Ορφανουδάκη, την Λέσχη Αξιωματικών, τον ΣΥΦΑΚ και τα ΚΤΕΛ, που με τα έκτακτα και δωρεάν δρομολόγιά τους ανέδειξαν έμπρακτα τη ρεθεμνιώτικη φιλοξενία.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής για το 2025-2026, ευχαριστώ τα μέλη της για τις ομόφωνες αποφάσεις, τους συνεργάτες μας καθώς και όλες τις Ομάδες του Καρναβαλιού για τον γόνιμο διάλογο και τη συμβολή τους στην αναβάθμιση του θεσμού μας».