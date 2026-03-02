ΟΑΚ:Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της δεύτερης πεζογέφυρας στον Β.Ο.Α.Κ.

Προχωρά το έργο οδικής ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π9 στην Επισκοπή, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές» του Βόρειου Οδικού Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

Η γέφυρα αυτή, είναι η δεύτερη από τις συνολικά οκτώ πεζογέφυρες που κατασκευάζονται στην περιοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς κι’ έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), διασφαλίζοντας ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζονται έντεκα (11) πεζοδιαβάσεις, εκ των οποίων:

• Οκτώ (8) πεζογέφυρες και

• Τρεις (3) κάτω διαβάσεις.

Κάθε μία από τις οκτώ πεζογέφυρες διαθέτει:

• Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο,

• Κλίμακες πρόσβασης,

εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε σχετικά:

«Η σταδιακή ολοκλήρωση των πεζογεφυρών στον Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή. Προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες».