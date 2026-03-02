Ο Δήμος Ρεθύμνης τιμήθηκε με το σήμα «Bike Friendly Destination» Σημαντική διάκριση για τον βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη η εκδήλωση απονομής του σήματος «Bike Friendly Destination» (Προορισμός Φιλικός προς το Ποδήλατο) στον Δήμο Ρεθύμνης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Ποδηλατικών Αγώνων Κυπέλλου μικρών κατηγοριών που φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας.

Στους αγώνες που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, τον Ποδηλατικό Σύλλογο Άτλας και τον Δήμο Ρεθύμνης, συμμετείχαν 100 περίπου αθλητές από 21 συλλόγους απ’ όλη την Ελλάδα.

Το σήμα, το οποίο ισχύει για την περίοδο 2026–2029, απένειμε η Διευθύντρια της NatTour κα Βίκυ Καραντζαβέλου, αναγνωρίζοντας τη συστηματική προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνης να επενδύσει σε έναν βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό προορισμό, με έμφαση στην ανάπτυξη της ποδηλατικής κουλτούρας και των σύγχρονων υποδομών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομη ποδηλατική βόλτα και ξενάγηση στην Παλιά Πόλη, ενώ ακολούθησε καλωσόρισμα από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. Κωνσταντίνο Γασπαράκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι η πιστοποίηση αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής επιλογής του Δήμου να αναπτύξει ένα βιώσιμο μοντέλο τουρισμού και καθημερινής μετακίνησης.

Όπως τονίστηκε, ο Δήμος Ρεθύμνης διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και ποιοτικές ποδηλατικές υποδομές που του δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα, αποτέλεσμα διαχρονικού σχεδιασμού και συνέπειας. Στόχος του Τμήματος Τουρισμού παραμένει η καθιέρωση του Ρεθύμνου ως ενός από τους πλέον ποιοτικούς ποδηλατικούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ η ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου ως βασικού μέσου μετακίνησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του κυκλοφοριακού και του ζητήματος στάθμευσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε επίσης ο τίτλος «Bike Ambassador» στον κ. Βαγγέλη Πετρουλάκη, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού, για τη μακρόχρονη προσφορά του στον αθλητισμό και την ποδηλασία, καθώς και για τη διαρκή εθελοντική στήριξή του στο έργο του Τμήματος Τουρισμού. Η βράβευσή του αναγνωρίζει τη συμβολή του στην ανάδειξη των ποδηλατικών διαδρομών του Ρεθύμνου και της Κρήτης και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της ποδηλατικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Άτλας και το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ξεχωριστής αθλητικής και τουριστικής εμπειρίας που ανέδειξε την ποιότητα των διαδρομών και την ομορφιά των φυσικών τοπίων του Δήμου μας.

Το Τμήμα Τουρισμού εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Σωματείο Εστίασης Ρεθύμνου και ιδιαίτερα τους κ.κ. Κώστα Αλούπη και Χάρη Αυγουστάκη για τη σταθερή υποστήριξή τους, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Νίκο Προβιά, τον Διοικητή της Τροχαίας κ. Μιχάλη Λαγουβάρδο και το Σώμα της Τροχαίας για τη συμβολή τους στην ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και τον Πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου κ. Μιχάλη Ταταράκη για την άρτια διοργάνωση.

Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Τμήμα Προγραμματισμού και ιδιαίτερα στον κ. Μάριο Δρετουλάκη για τη συμβολή του στην αξιοποίηση των ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου, στους αρχαιολόγους κα Ματίνα Αρβανίτη και Κωνσταντίνο Γιαπιτζόγλου, για την ποδηλατική ξενάγηση, στον Σύλλογο Ξενοδόχων για τη χορηγία δωρεάν διανυκτερεύσεων στους νικητές της διοργάνωσης,

στον κ. Γιώργο Κατάκη καθώς και τους φωτογράφους και βιντεολήπτες που συμμετείχαν στην καταγραφή και αποτύπωση των εκδηλώσεων. Ευχαριστεί επίσης τους Μάρκο Αγκαμαλιάν (Bike Time), Κωνσταντίνο Περπυράκη (BIK-e Rentals), Μιχάλη Τρουλλινό (e-Bike Rethymno) καθώς και τον Χάρη Σφακιανάκη και τους εθελοντές και μοτοσυκλετιστές που πλαισίωσαν τους αγώνες, για την πολύτιμη εθελοντική τους συνεισφορά.

Τέλος, το Τμήμα Τουρισμού ευχαριστεί τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού που διαχρονικά συμβάλουν στην προσπάθεια ανάδειξης του Ρεθύμνου σε ποιοτικό και βιώσιμο προορισμό, καθώς η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζει με σχέδιο και ξεκάθαρο όραμα, με στόχο να αποτελέσει πρότυπο ποδηλατικού και βιώσιμου προορισμού, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών.