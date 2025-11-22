«Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης : Ψηφίσματα για την Υγεία του λαού στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Το ψήφισμα των σωματείων εργαζομένων των Νοσοκομείων, της ΠΦΥ, του ΕΚΑΒ και των Ενώσεων Γιατρών ΕΣΥ Κρήτης, κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης στο περιφερειακό συμβούλιο στις 20 Νοέμβρη

. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν εκπρόσωποι των εργαζόμενων σε Βενιζέλειο και Λασίθι, που παρουσίασαν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις Δημόσιες Δομές Υγείας στην Κρήτη, όπως και πανελλαδικά, την οποία έχει διαμορφώσει η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της Υγείας, ενώ τοποθετήθηκε και ο περιφερειακός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης.

Όπως τόνισαν, η ευθύνη για την κατάσταση της υποβάθμισης των Νοσοκομείων και της διάλυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της περιθωριοποίησης της Ψυχικής Υγείας και της συνεχούς υπονόμευσης της υγείας του λαού, της εξουθένωσης των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, των απογευματινών -επί πληρωμή- χειρουργείων, κτλ, είναι σαφής.

Είναι η πολιτική που υπηρετεί το κέρδος, η πολιτική που θεωρεί «κόστος» ακόμα και τα πιο στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας της Υγείας. Στόχος είναι τα νοσοκομεία να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, με έσοδα που θα προέρχονται από την οικονομική «αφαίμαξη» των ασθενών και η κρατική χρηματοδότηση να κατευθύνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους και σε πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων .

Το ψήφισμα με τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη εργασιακά – ασφαλιστικά – επιστημονικά δικαιώματα, για να σταματήσουν οι πληρωμές των ασθενών, για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έγινε ομόφωνα δεκτό και εκφράστηκε η στήριξη στην Κοινή Παγκρήτια Αγωνιστική Ημέρα Δράσης στις 27 Νοέμβρη 2025, σε όλες τις πόλεις του νησιού.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης κατέθεσαν ψήφισμα για τα σοβαρά προβλήματα σχετικά με την κατάσταση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και των ωφελούμενων των θεραπευτικών υπηρεσιών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) και τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα Χανιά.

Προβλήματα που είναι αποτέλεσμα της διαχρονικά εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής από όλες τις κυβερνήσεις, που αντιμετωπίζει την Υγεία ως «κόστος», με αποκορύφωμα τον Νόμο της κυβέρνησης της ΝΔ για την Ψυχική Υγεία.

Τις ανάγκες του ΚΨΥ και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Χανίων, τη σοβαρή υποστελέχωση που οδηγεί σε οριακή κατάσταση τη λειτουργία και υπονομεύει την εξέλιξη του θεραπευτικού έργου, καθώς και τον κίνδυνο κλεισίματος του ξενώνα «Ανατολή», παρουσίασε η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση, μαζί με άλλη μία εργαζόμενη.

Παρά την προσπάθεια κυβερνητικού στελέχους στην 7η ΥΠΕ και περιφερειακού συμβούλου της περιφερειακής αρχής ΠΑΣΟΚ-ΝΔ να αμφισβητήσει τις εργαζόμενες, να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για να κρύψει το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησής του και να εξωραΐσει την κατάσταση, το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» συμπαρατάσσεται μαζί με τα σωματεία των υγειονομικών και με όλο τον λαό στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, για Υγεία κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Σε αυτόν τον αγώνα καλεί όλα τα σωματεία, τους φορείς, τον λαό της Κρήτης να εντείνουν τις διεκδικήσεις τους.

Να δοθεί στην κυβέρνηση και τα κόμματα της συμπολιτευόμενης «αντιπολίτευσης», την Πέμπτη 27 Νοέμβρη, απ’ όλες τις πόλεις της Κρήτης, ηχηρό μήνυμα υπεράσπισης της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Υγείας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Στον 21ο αιώνα ο λαός μπορεί και πρέπει να έχει δημόσια υγεία, με αξιοπρεπή νοσηλεία, περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, με βάση τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης!