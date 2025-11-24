Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη στις σχολικές μονάδες των Βοριζίων.

Επιστροφή και φοίτηση του συνόλου των μαθητών στο σχολείο. Προσφορά αθλητικού υλικού στους μαθητές και συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Νοεμβρίου 2025, σε συνεννόηση με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής και Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, συνάντηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη, του Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Κωνσταντίνου Θεοφάνους, του Συμβούλου Εκπαίδευσης κ. Γιάννη Γαλανάκη και ομάδας εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων.

Στη συνάντηση αυτή ο κ. Μπελαδάκης προσέφερε αθλητικό υλικό (μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ) για κάθε τμήμα του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, καλωσόρισε τους μαθητές που για πρώτη φορά επέστρεψαν σήμερα στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή το σχολείο και τόνισε σε όλα τα παιδιά την αξία της φιλίας, της εμπιστοσύνης του σεβασμού και της κατανόησης.

Ταυτόχρονα ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια που καταβάλλουν συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό τους έργο στις σχολικές μονάδες των Βοριζίων παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, εστιάζοντας στη σημασία και το όφελος που έχει αυτό για την καθημερινότητα των μαθητών.

Στη συνέχεια, η ομάδα εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που αποτελούνταν από τους κυρίους Δημήτρη Ζλατιλίδη και Γιάννη Βελισσάρη, αφού ανέδειξε τη σημασία του αθλητισμού και της ομαδικότητας, αξιοποίησαν μαζί με τους μαθητές το αθλητικό υλικό που προσέφερε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το μάθημα της γυμναστικής και έκαναν όλοι μαζί διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν την επιβεβαίωση ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και το Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά τους, ανταποκρινόμενοι στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο τους προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η φοίτηση των μαθητών.