Ηράκλειο:Επίσκεψη από τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Το δώρο, το γράμμα και η συζήτηση με τον Δήμαρχο

Τα παιδιά της Δ’ Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους, υποδέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, το πρωί της Τετάρτης 26/11.

Τα παιδιά επισκέφτηκαν τον Αλέξη Καλοκαιρινό για να του δωρίσουν ένα αντίγραφο της τοιχογραφίας με το Γρύπα, του συμβόλου του Δήμου Ηρακλείου, από την αίθουσα του Θρόνου του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού και να του παραδώσουν ένα γράμμα που έγραψαν για την καθαριότητα.

Η κίνηση αυτή έδωσε την αφορμή για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπου τα παιδιά μίλησαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την σημασία της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής ευθύνης των πολιτών απέναντι στους άλλους και απέναντι στην πόλη, για το σχέδιο καθαριότητας της Δημοτικής Αρχής που στοχεύει σε μια πραγματικά καθαρή πόλη, για την αξία της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, για το όραμα μιας πόλης που θα περπατιέται εύκολα από τις συνοικίες προς το κέντρο, καθώς και για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε παράλληλα την ευκαιρία να συζητήσει με την Διευθύντρια του Σχολείου Σοφία Μαρκογιαννάκη και για ζητήματα που απασχολούν την σχολική μονάδα.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους μαθητές, τη Διευθύντρια του Σχολείου και τις εκπαιδευτικούς Νίκη Φακουκάκη, Ηρώ Ξαγοραράκη και Ειρήνη Μανιδάκη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως δώρο για το Σχολείο το μικρό αγαλματίδιο του Γρύπα και δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που επισημάνατε τόσο σημαντικά θέματα.

Εσείς που έχετε μια διαφορετική ματιά, εσείς είστε που θα κάνετε μια καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Η πόλη θα περάσει στα δικά σας χέρια και θα πρέπει να την φροντίσετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και θα σας ξαναδούμε σύντομα».