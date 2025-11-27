Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο:Επίσκεψη από τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το δώρο, το γράμμα και η συζήτηση με τον Δήμαρχο

Τα παιδιά της Δ’ Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου μαζί με τις εκπαιδευτικούς τους, υποδέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, το πρωί της Τετάρτης 26/11.

Τα παιδιά επισκέφτηκαν τον Αλέξη Καλοκαιρινό για να του δωρίσουν ένα αντίγραφο της τοιχογραφίας με το Γρύπα, του συμβόλου του Δήμου Ηρακλείου, από την αίθουσα του Θρόνου του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού και να του παραδώσουν ένα γράμμα που έγραψαν για την καθαριότητα.

Η κίνηση αυτή έδωσε την αφορμή για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπου τα παιδιά μίλησαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την σημασία της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής ευθύνης των πολιτών απέναντι στους άλλους και απέναντι στην πόλη, για το σχέδιο καθαριότητας της Δημοτικής Αρχής που στοχεύει σε μια πραγματικά καθαρή πόλη, για την αξία της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, για το όραμα μιας πόλης που θα περπατιέται εύκολα από τις συνοικίες προς το κέντρο, καθώς και για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε παράλληλα την ευκαιρία να συζητήσει με την Διευθύντρια του Σχολείου Σοφία Μαρκογιαννάκη και για ζητήματα που απασχολούν την σχολική μονάδα.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους μαθητές, τη Διευθύντρια του Σχολείου και τις εκπαιδευτικούς Νίκη Φακουκάκη, Ηρώ Ξαγοραράκη και Ειρήνη Μανιδάκη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως δώρο για το Σχολείο το μικρό αγαλματίδιο του Γρύπα και δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που επισημάνατε τόσο σημαντικά θέματα.

Εσείς που έχετε μια διαφορετική ματιά, εσείς είστε που θα κάνετε μια καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Η πόλη θα περάσει στα δικά σας χέρια και θα πρέπει να την φροντίσετε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και θα σας ξαναδούμε σύντομα».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη : «Το Δίκτυο epaithros+ στην έκθεση...

0
Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+ ανακοινώνει τη συμμετοχή του...

Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ....

0
Επιστροφή και φοίτηση του συνόλου των μαθητών στο σχολείο....

Κρήτη : «Το Δίκτυο epaithros+ στην έκθεση...

0
Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+ ανακοινώνει τη συμμετοχή του...

Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ....

0
Επιστροφή και φοίτηση του συνόλου των μαθητών στο σχολείο....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη στις σχολικές μονάδες των Βοριζίων.
Επόμενο άρθρο
Κρήτη : «Το Δίκτυο epaithros+ στην έκθεση Innodays 2025!»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βοσκοτόπια: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέοι κανόνες κατανομής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το νέο πλαίσιο κατανομής των βοσκοτόπων συνδέεται άμεσα με...

Το εθνικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου στο επίκεντρο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων...

Δήμος Ρεθύμνης:Ανοιχτό για το κοινό το “Science in the City” – Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 4 Δεκεμβρίου εορτή της Πολιούχου Αγίας Βαρβάρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
To Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας “Science in the City”...

Συνεργασία για τη δημιουργία περισσότερων “Ασφαλών Σημείων” Για κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει έμφυλη βία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST