Κρήτη : «Το Δίκτυο epaithros+ στην έκθεση Innodays 2025!»

Το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+ ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην έκθεση Innodays 2025, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογικών εφαρμογών στη χώρα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στον χώρο της σύγχρονης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η παρουσία του epaithros+ θα πραγματοποιηθεί μέσω του περιπτέρου της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ, φορέα αρωγού του Δικτύου, από την Παρασκευή 28 έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις, τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, για την ενίσχυση του τουρισμού υπαίθρου και την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η κυρία Χρύσα Παγκάλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΤΑΜ ΑΕ και συντονίστρια του Δικτύου θα πραγματοποιήσει ομιλία την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 13:50 με θέμα την καινοτομία του epaithros+ αλλά και των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» το φθινόπωρο του 2025, αναδεικνύοντας τον ρόλο του epaithros ως μοχλού ανάπτυξης για τις περιοχές της ελληνικής υπαίθρου.

Το epaithros+ και η ΕΤΑΜ ΑΕ προσκαλούν τους επισκέπτες της έκθεσης να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις του!

Για περισσότερες πληροφορίες:



https://www.epaithros.eu/

Το έργο με τίτλο «Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου epaithros+», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021-2027 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.