Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Καταναλωτές, προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές σας ,την ημέρα της Cyber Monday “

Για όσους καταναλωτές δεν γνωρίζουν , τι είναι η Cyber Monday, που έχει μπει στην ζωή μας, λόγω ηλεκτρονικών αγορών, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει ότι ,είναι μια μέρα με μεγάλες online εκπτώσεις ,που γίνεται τη Δευτέρα μετά την black Friday ..

Και επειδή, από την εποχή του covit , έχουμε στραφεί μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών, ιδιαίτερα οι νέοι,να αγοράζουμε ηλεκτρονικά ,πολλά προϊόντα , έρχεται λοιπόν η Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου που οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία για online αγορές, στο πλαίσιο της “Cyber Monday”.

Επειδή ,κατά την ημέρα αυτή, πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων προσφέρουν προϊόντα με σημαντικές προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο δίνεται η ευκαιρία να αγοράσει διαδικτυακά σε μειωμένες τιμές προϊόντα που ενδεχομένως δεν μπορούσε να αποκτήσει στην αρχική τους τιμή.

Ένεκα τούτου,

η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δίνει τις συμβουλές της:

Όταν πραγματοποιούμε αγορές on-line, δεν πρέπει να ξεχνάμε :

Το δικαίωμα για ενημέρωση:

Θα πρέπει ο προμηθευτής, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να μας ενημερώνει για :

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε

Την τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τους τρόπους πληρωμής

Οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση

Προθεσμία παράδοσης

Το δικαίωμα έγκαιρης παράδοσης: Εάν κατά την πώληση, δεν συμφωνήσουμε συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης, ο προμηθευτής, θα πρέπει να μας αποστείλει το προϊόν, εντός 30 ημερολογιακών ημερών.

Εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δώσουμε μία εύλογη προθεσμία, για την παράδοση, ανάλογη των περιστάσεων. Εάν και πάλι ο προμηθευτής δεν είναι συνεπής, έχουμε δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση πώλησης.

Το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη: δηλαδή να υπαναχωρησουμε

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Προσέξετε:Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους. Ο προμηθευτής επιστρέφει την πληρωμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που τον ενημερώσαμε για την υπαναχώρηση.

Εδώ όμως πρέπει να ξέρουμε ότι Οφείλουμε να πληρώσουμε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή κατά την παραλαβή του προϊόντος, να λάβουμε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης οι υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή τερματίζονται.

Το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος:

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογήν :

Nα απαιτήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, αν είναι δυνατόν

Να ζητήσουμε μείωση του τιμήματος

Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων μας αυτών, έναντι του προμηθευτή.

Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων:

Προσέχουμε αν υπάρχει πολιτική προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση που ο ιστότοπος, μετά την αγορά, χρησιμοποιεί το e-mail μας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώνει προηγουμένως.

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να δηλώνουμε την άρνησή μας να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προωθητικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμούμε την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να εγγραφούμε σε σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων..

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: epkxan@gmail.com

Τel :2,821092306

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306