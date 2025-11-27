Σύμφωνο συνεργασίας του δήμου Μυλοποτάμου με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Την Πέμπτη στο Γραφείο του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και τέως Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθ. Κωνσταντίνο Σπανουδάκη και το μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παπακωνσταντή, με σκοπό την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί θεσμικό βήμα υψηλής σημασίας, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο κοινών δράσεων, με άξονα την ενίσχυση της βιβλιοφιλίας, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ανάπτυξης.

Με βάση το υπογεγραμμένο σύμφωνο, δρομολογείται η υλοποίηση συντονισμένων πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Λεσχών Ανάγνωσης και Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, την οργάνωση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην τοπική ιστορία και τον πολιτισμό του Μυλοποτάμου, καθώς και την τακτική παρουσία της κινητής βιβλιοθήκης (βιβλιολεωφορείου) σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

Παράλληλα, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου αναλαμβάνει την παροχή ακαδημαϊκής υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε ζητήματα βιβλιοθηκονομίας και επιμέλειας εκδόσεων, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου μεριμνά για τις λειτουργικές διευκολύνσεις και τη διοργάνωση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η συνεργασία αυτή εδράζεται σε κοινή φιλοσοφία, σεβασμό στον θεσμό του βιβλίου και προσανατολισμό στην προώθηση της γνώσης ως στοιχείου κοινωνικής προόδου. Ο Δήμος Μυλοποτάμου και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου θέτουν πλέον τις βάσεις για μακροχρόνια, δομημένη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, η οποία αναμένεται να εμπλουτίσει την πολιτιστική ζωή της περιοχής και να δημιουργήσει νέες προοπτικές εξωστρέφειας και εκπαιδευτικής ανάπτυξης.