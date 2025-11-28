«Εγώ κι Εσύ»: Νέες ημερομηνίες για το έργο! Τελευταίες παραστάσεις!

Ένας νέος κύκλος παραστάσεων για το αριστούργημα «Εγώ κι Εσύ» μόλις ξεκίνησε! Η χθεσινή πρεμιέρα του έργου στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης επιβεβαίωσε στον θίασο πως η ανάγκη του κοινού γι’ αυτή την παράσταση καλού θεάτρου παραμένει ζωντανή και ουσιαστική.

Ο θίασος εξασφάλισε τα δικαιώματα του έργου για 8 –τελευταίες- παραστάσεις, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί περαιτέρω παράταση. Ο Δεκέμβρης μας γεμίζει θέατρο! Για κρατήσεις: 6945 458 516.

Με αφετηρία το θεατρικό αριστούργημα της Lauren Gunderson και την φροντισμένη μετάφραση του Χρήστου Νικολόπουλου, το «Εγώ κι Εσύ» είναι το αποτέλεσμα μηνών εντατικής δουλειάς, μελέτης και προβών. Η Μαρία Καντιφέ, με τη σκηνοθετική και υποκριτική καθοδήγησή της, μετατρέπει το έργο σε μια παράσταση – εμπειρία καλού θεάτρου. Μην τη χάσετε!

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Σήμερα Παρασκευή 28, Αύριο Σάββατο 29 & Κυριακή 30/11.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – Παρασκευές & Σάββατα: 05/12, 06/12, 12/12, 13/12, 19/12, 20/12 και Τρίτη 23/12, Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων).

Ώρες έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο: 21.00 – Κυριακή 19.00

Τρίτη 23/12 ώρα 21.00 & Τετάρτη 24/12 ώρα 19.30

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑμεΑ)

Στην Αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

Το θεατρικό έργο «Εγώ κι Εσύ» (I and You) κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω της συνεργασίας του θεάτρου με τις εκδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στις βιβλιοθήκες του Θεατρικού Περίπλου, ενώ οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου απολαμβάνουν ειδική έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΚΑΠΑ.

Ένα έργο που θα φωλιάσει στις καρδιές μας, θα τις ζεστάνει, θα τις ταρακουνήσει.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ασημένιο Χορηγό της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/el/).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Acting Coaching: Μαρία Καντιφέ

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκορδίλη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Φωτισμοί: Μαρία Καντιφέ

Προβολές: Άννα Τζανιδάκη

Χειρισμός Ήχου: Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνοθέτριας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνής: Θωμάς Καντιφές, Αντρέας Διαμαντάκης, Γιάννης Μαθιουδάκης

Φωτογραφία Αφίσας & Προβολών: Γιάννης Μανιατάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Εύη Καννά

Σχεδιασμός Αφίσας: Άννα Τζανιδάκη

Υπόθεση

H 17χρονη Καρολάιν μένει περιορισμένη στο δωμάτιο της λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει εκ γενετής, που δεν της επιτρέπει να πάει σχολείο. Η επαφή της με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω των social media. Όλα θα αλλάξουν όταν ο 17χρονος Άντονι θα την επισκεφτεί απρόσμενα για να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση του Walt Whitman. Οι δύο έφηβοι που δεν γνωρίζονταν ως τώρα θα ξεκινήσουν ένα αληθινό και μυστηριώδες ταξίδι…

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ένας από τους μακροβιότερους ενεργούς θιάσους της Ελλάδας και ο μακροβιότερος στην Κρήτη!

Επίσημη ιστοσελίδα: www.theatrikosperiplous.gr

