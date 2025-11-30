ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Λάρισα: Ένταση και χημικά στα αγροτικά μπλόκα – Σήκωσαν στα χέρια οχήματα της Αστυνομίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε κλίμα έντασης στήνονται τα μπλόκα των αγροτών, επεισόδια στο μπλόκο στη Λάρισα – Δείτε videos.

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο.

Mάλιστα, αγρότες σήκωσαν στα χέρια τα οχήματα της αστυνομίας και στο σημείο σημειώθηκε μεγάλη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών, όπως θα δείτε στα videos του onlarissa.gr.

Ένταση σημειώθηκε και στο μπλόκο της Νίκαιας. Στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Την ίδια ώρα, η εθνική οδός «έκλεισε» ουσιαστικά από τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου, με τους συγκεντρωμένους να ενισχύουν το μπλόκο όσο περνούσε η ώρα. Η κατάσταση οξύνθηκε, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών σε σημείο του Πλατυκάμπου, προκειμένου να απωθήσουν τους αγρότες που επιχειρούσαν να επεκτείνουν το μπλόκο. Η κυκλοφορία στο τμήμα της Π.Ε.Ο. διεξάγεται με εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς, με την Τροχαία να βρίσκεται επί τόπου για καθοδήγηση των οδηγών και αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65. Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα. Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.

 

Πηγή:ertnews.gr

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια – Έκλεισε η εθνική οδός – Τραυματισμός αγροτοσυνδικαλιστή

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για...

0
Ο Δεκέμβριος μπαίνει με χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς μετά τη...

Σε εφαρμογή από αύριο 1η Δεκεμβρίου η...

0
Η μη συμμόρφωση επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών...

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για...

0
Ο Δεκέμβριος μπαίνει με χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς μετά τη...

Σε εφαρμογή από αύριο 1η Δεκεμβρίου η...

0
Η μη συμμόρφωση επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές – Η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο και Χανιά κέρδισαν το τουριστικό στοίχημα του Οκτωβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,2%...

Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές – Η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Δεκέμβριος μπαίνει με χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς μετά τη...

Σε εφαρμογή από αύριο 1η Δεκεμβρίου η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μη συμμόρφωση επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών...

Κρήτη: Εκλογές Δικηγόρων – Στον β’ γύρο ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Στον δεύτερο γύρο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST