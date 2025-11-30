Λάρισα: Ένταση και χημικά στα αγροτικά μπλόκα – Σήκωσαν στα χέρια οχήματα της Αστυνομίας

Σε κλίμα έντασης στήνονται τα μπλόκα των αγροτών, επεισόδια στο μπλόκο στη Λάρισα – Δείτε videos.
Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.
Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο.
Mάλιστα, αγρότες σήκωσαν στα χέρια τα οχήματα της αστυνομίας και στο σημείο σημειώθηκε μεγάλη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών, όπως θα δείτε στα videos του onlarissa.gr.
Ένταση σημειώθηκε και στο μπλόκο της Νίκαιας. Στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.
Την ίδια ώρα, η εθνική οδός «έκλεισε» ουσιαστικά από τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου, με τους συγκεντρωμένους να ενισχύουν το μπλόκο όσο περνούσε η ώρα. Η κατάσταση οξύνθηκε, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών σε σημείο του Πλατυκάμπου, προκειμένου να απωθήσουν τους αγρότες που επιχειρούσαν να επεκτείνουν το μπλόκο. Η κυκλοφορία στο τμήμα της Π.Ε.Ο. διεξάγεται με εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς, με την Τροχαία να βρίσκεται επί τόπου για καθοδήγηση των οδηγών και αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.
Οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65. Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα. Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.
Πηγή:ertnews.gr
