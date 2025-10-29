Λασίθι:31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας 2025 Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου, που επανήλθε ως πνευματική δραστηριότητα το τρέχον έτος, διατρέχει στη γραμμή του χρόνου – αφαιρουμένων των κενών διαστημάτων- το 31 ο έτος, καταδεικνύοντας τη σπουδαιότητα τέτοιων εγχειρημάτων που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους όχι μόνο του Δήμου αλλά όλης της επικράτειας να εκφραστούν, να μιλήσουν με τον τρόπο τους για τις ανησυχίες τους, να δημιουργήσουν γραπτά κείμενα με προβληματισμό, δηλ. να δώσουν τον παλμό μιας κοινωνίας και να συνδέσουν τον κόσμο της σύγχρονης γραφής με εκείνον της λογοτεχνικής παράδοσης.

Ο 31ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου και είναι αρκετά ελπιδοφόρο ότι οι συμμετοχές ανήλθαν στις 82 και στα τέσσερα λογοτεχνικά είδη, ποίηση, διήγημα, δοκίμιο, παραμύθι, στην πλειονότητά τους στην κατηγορία των ενηλίκων!

Τα γραπτά παραδόθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή στην Κριτική Επιτροπή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.(λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς)

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν οι κάτωθι κυρίες/οι, άνθρωποι των γραμμάτων εγνωσμένου κύρους, στους οποίους απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες για την προσφορά τους:

Πρόεδρος: Μανώλης Πιμπλής, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Κριτικός λογοτεχνίας, Δ/ντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

Μέλη: Ευαγγελία Αστυρακάκη, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών

Δημήτρης Περοδασκαλάκης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών Φώτιος Δούσης, υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού -Νέας Γενιάς &Εθελοντισμού

Γεωργία Πολυχρονάκη