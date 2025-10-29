ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Σήμερα στο Επιμελητήριο η εκδήλωση για τις Διοικητικές Κυρώσεις στους ΜΗ Συνεπείς Υπόχρεους Γ.Ε.ΜΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος κ. Βαγγέλης Καρκανάκης
& το Τμήμα Υ. Γ.Ε.ΜΗ / Μητρώο Μελών
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου– μέλος του Enterprise Europe Network

σας προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Διοικητικές Κυρώσεις στους ΜΗ Συνεπείς Υπόχρεους Γ.Ε.ΜΗ & λοιπά θέματα Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ. σύμφωνα με το Ν.4919/2022»
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου – ώρα 18:30
αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Κορωναίου 9, Ηράκλειο

Ομιλητές:
• Ελένη Αθανασάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
• Γιώργος Σουρμελής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕΕ
• Ορέστης Αλμπανούδης, Ειδικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕ του Υπ. Ανάπτυξης σε θέματα Γ.Ε.ΜΗ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με σκοπό την ενημέρωση για την εφαρμογή της ΚΥΑ 46982/2025 που αφορά τόσο στις διοικητικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται από 1/1/2026 στους ΜΗ συνεπείς υπόχρεους Γ.Ε.ΜΗ., όσο και στη γενικότερη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) & της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ), αναφορικά με τις νέες διαδικασίες σε εφαρμογή του νόμου Γ.Ε.ΜΗ & ΥΜΣ (Ν.4919/2022).

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Κορωναίου 9, Ηράκλειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
18:30 – 19:00 Προσέλευση
19:00 – 19:15 Χαιρετισμοί:
• Βαγγέλης Καρκανάκης,
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου
• Στεφανάκης Σταύρος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

19:15 – 21:00 Ομιλίες
• Αθανασάκη Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος ΥΓΕΜΗ & ΥΜΣ της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων:
« Εφαρμογή της ΚΥΑ 46982 & διαδικασίες Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σύμφωνα με το Ν.4919/2023»

• Γιώργος Σουρμελής, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ :
«Παρουσίαση Εφαρμογών αναφορικά με τη διαδικασία των προστίμων και λοιπών διαδικασιών Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σύμφωνα με το Ν.4919/2023»

• Ορέστης Αλμπανούδης, Ειδικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕ του Υπ. Ανάπτυξης σε θέματα Γ.Ε.ΜΗ. « Λοιπά Θέματα Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ»

21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Λασίθι:31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας 2025 Δήμου Αγίου...

0
Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου, που επανήλθε...

Πρόεδρος διευθυντών ξενοδοχείων ενόψει αγροτικών κινητοποιήσεων: "Η...

0
Ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη ενόψει των κινητοποιήσεων που προγραμματίζουν...

Λασίθι:31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας 2025 Δήμου Αγίου...

0
Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου, που επανήλθε...

Πρόεδρος διευθυντών ξενοδοχείων ενόψει αγροτικών κινητοποιήσεων: “Η...

0
Ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη ενόψει των κινητοποιήσεων που προγραμματίζουν...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
