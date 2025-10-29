Πρόεδρος διευθυντών ξενοδοχείων ενόψει αγροτικών κινητοποιήσεων: “Η Κρήτη να μείνει τόπος φιλοξενίας!”

Ανησυχία επικρατεί στην Κρήτη ενόψει των κινητοποιήσεων που προγραμματίζουν για σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς και την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποφασίστηκε στην χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας.

Οι κτηνοτρόφοι το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) στις 12 θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ στο ύψος Νεοκούρου, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας.

«Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει τόπος φιλοξενίας και όχι ταλαιπωρίας»

Στο μεταξύ ο Γιώργος Πελεκανάκης με αφορμή τις σημερινές κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων έκανε και νέα παρέμβαση με επιστολή προς τον αγροτικό κόσμο του νησιού, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στον τουρισμό, αλλά και σεβασμό στα δίκαια αιτήματά τους.

Στην ανάρτηση-επιστολή του ο κ. Πελεκανάκης υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη κινητοποίηση, με τον αποκλεισμό του αεροδρομίου και τμημάτων του ΒΟΑΚ, σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επισκεπτών, με αποτέλεσμα να πληγεί η εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει, «η ανοχή έχει εξαντληθεί» και σε περίπτωση νέων αποκλεισμών ξεκαθαρίζει ότι «όλες οι νόμιμες διαδικασίες θα κινηθούν κανονικά και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις συνέπειες».

«Δεν είμαστε απέναντι σας. Είμαστε δίπλα σας» τονίζει την ίδια ώρα και παράλληλα καλεί την Πολιτεία να ξεκινήσει ουσιαστικό και έντιμο διάλογο με τους αγρότες για ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου, χωρίς αντιπαραθέσεις που διχάζουν το νησί.

«Η Κρήτη αξίζει καλύτερα. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει τόπος φιλοξενίας και όχι ταλαιπωρίας», τονίζει ο κ. Πελεκανάκης, απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων της κρητικής οικονομίας – του αγροτικού και του τουριστικού τομέα.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Πελεκανάκη

Ανοιχτή επιστολή (δεύτερη) προς τους αγρότες της Κρήτης

Με σεβασμό στον κόπο, στις αγωνίες και στα δίκαια αιτήματά σας, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστούμε μια ειλικρινή ανησυχία.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος που ζει από τη γη και από τη φιλοξενία. Αγρότες και επαγγελματίες του τουρισμού είμαστε οι δύο πυλώνες που στηρίζουν την οικονομία και την ταυτότητα του νησιού μας.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η κοινή μας προσπάθεια κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα.

Η προηγούμενη κινητοποίηση, με το κλείσιμο του αεροδρομίου και τμημάτων του ΒΟΑΚ, προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες σε χιλιάδες επισκέπτες. Ίσως εσείς δεν το καταλάβατε, το καταλάβαμε όμως εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού.

Άνθρωποι που είχαν επιλέξει την Κρήτη για τις διακοπές τους έχασαν πτήσεις, υπέστησαν ταλαιπωρία και οικονομικές απώλειες, ενώ αρκετοί έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί η εικόνα του νησιού στο εξωτερικό, κάτι που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθεί και πόσα χρήματα και χρόνο έχουμε ξοδέψει εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού για την ανάδειξη της Κρήτης .

Στην προηγούμενη κρίση επιλέξαμε την υπευθυνότητα και την κατανόηση, αναστέλλοντας κάθε νομική ενέργεια πιστεύοντας ότι θα δοθεί μια οριστική λύση.

Αυτή τη φορά όμως η ανοχή έχει εξαντληθεί. Αν υπάρξουν ξανά αποκλεισμοί που παραλύουν τη μετακίνηση και τον τουρισμό, όλες οι νόμιμες διαδικασίες θα κινηθούν κανονικά, και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις συνέπειες.

Δεν είμαστε απέναντι σας. Είμαστε δίπλα σας.

Γνωρίζουμε πως ο αγροτικός τομέας περνά δυσκολίες και αξίζει στήριξη. Το τονίζω για άλλη μια φορά: και εμείς από αγροτικές οικογένειες είμαστε.

Ζητούμε όμως, παράλληλα, σεβασμό στην εργασία όλων όσοι υπηρετούμε τον τουρισμό, ενός τομέα που συντηρεί χιλιάδες οικογένειες, στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών και διαφημίζει τον τόπο μας σε όλο τον κόσμο.

Καλούμε λοιπόν την Πολιτεία να ανοίξει ουσιαστικό και έντιμο διάλογο μαζί σας, με στόχο ρεαλιστικές και δίκαιες λύσεις στα αιτήματά σας, χωρίς αποκλεισμούς και αντιπαραθέσεις που πληγώνουν το νησί μας.

Καλούμε επίσης τη Δικαιοσύνη να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Ας δείξουμε όλοι ότι μπορούμε να διεκδικούμε, να συζητάμε και να προχωρούμε με σεβασμό, συνεργασία και ενότητα.

Η Κρήτη αξίζει καλύτερα.

Με εκτίμηση,

ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ Γ

Διευθυντής Ξενοδοχείου