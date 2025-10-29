Χανιά: Από μία σφαίρα στην καρδιά ο θάνατος του 52χρονου στο Έλος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τραύματα από τρεις σφαίρες εντόπισε ο ιατροδικαστής στον 52χρονο ωστόσο ένα ήταν το θανατηφόρο στην καρδιά – Ο δράστης υπέδειξε στην αστυνομία που είχε πετάξει το πιστόλι μετά το φονικό στο Έλος Κισάμου

Μία σφαίρα στην καρδιά, ήταν αυτή που αφαίρεσε τη ζωή του 52χρόνου στο Έλος Κισάμου μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Κυριακής από τον 23χρονο δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο 51χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Η σφαίρα στην καρδιά

Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Ο 52χρονος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23 χρόνου, ένα 22αρι πιστόλι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Σήμερα ο 23 χρόνος που παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Όπως είπε ο δικηγόρος του 23χρονου Γιώργος Φραντζεσκάκης, ζητήθηκε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου.

“Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος και βαθειά μετανοημένος για αυτό που έχει συμβεί” ανέφερε ο κ. Φραντζεσκάκης, ενώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπε ότι “θέλησε εξ αρχής να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές όντως μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και για αυτό αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών στα πλαίσια του αυτοφώρου και ο ίδιος υπέδειξε που ήταν το όπλο…”

Στον 23χρονο δόθηκε αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο φορούσε κατά την άφιξή του στην Εισαγγελία, αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.