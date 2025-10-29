Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση του απολογισμού έτους 2024 του Δήμου Ηρακλείου.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης του ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2024 του Δήμου Ηρακλείου.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση της έναρξης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

4. Αποδοχή Υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου – Β’ φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6018599, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

5. Έγκριση τρόπου, μελέτης–τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού και όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

6. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση της 3ης εκτελεστικής σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2- ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ».

7. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τόνερ Μελάνια Drum Έτους 2025.

8. Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «LYDAKIS Construction Co» στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ».

9. Έγκριση αντικατάστασης δηλωμένου τεχνικού προσωπικού στο πλαίσιο της σύμβασης « Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ηρακλείου».

10. Επέκταση της υπ’αριθμ.141006/16-12-2024 σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας διεξαγωγής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και έκδοσης δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου.

11. Έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή και παράλληλη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου στα Ο.Τ. 2208 και Ο.Τ. 2209 το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία Κ.X (δρόμου), της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας.

12. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Ατυνομίας για τη διαγραφή οφειλής.

13. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή οφειλής.

14. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

15. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βρυούλων αρ.96.

16. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Χρυσοστόμου αρ.15.

17. Εισήγηση για παραχώρηση δύο Γενικών θέσεων ΑΜΕΑ επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, αρ.12 και 57, προς εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

18. Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «COFFEE ISLAND» για ωφελούμενους που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

19. Έγκριση αποδοχής δωρεάς του κ. Στέλιου Βισκαδουράκη.

20. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Προώθηση του Δήμου Ηρακλείου ως αειφόρου και city break προορισμού μέσω ψηφιακής διασύνδεσης τουρισμού και περιβάλλοντος».