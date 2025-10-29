Ρέθυμνο : Ζωντανός ο παλμός της Εθνικής Επετείου 28η Οκτωβρίου 1940 σε κάθε γωνιά του Μυλοποτάμου

Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και την πρέπουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου 1940 σε όλη την επικράτεια του δήμου Μυλοποτάμου.

Στην έδρα του Δήμου, το Πέραμα, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, την οποία τέλεσε με ευλάβεια ο εφημέριος πατέρας Ιωάννης, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών και πολιτών.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η καθηγήτρια του Γυμνασίου Περάματος, κα Αφροδίτη Ίτου, η οποία με ουσιαστικό και εμπνευσμένο λόγο τίμησε τους ήρωες του 1940 και ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα της Ελευθερίας, της Ενότητας και της Εθνικής Αξιοπρέπειας.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ.Γεώργιος Κλάδος, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ιωσήφ Βουκάλης, κ. Ζαχαρίας Λαδιανός και κ. Δημήτριος Μιχόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Περάματος κ. Μιχαήλ Στεφανάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Μηνάς Ρουμπάκης, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δημάρχου, κ. Παύλος Νικηφόρος και κα Ειρήνη Κουτάντου.

Από τα Σώματα Ασφαλείας παρόντες ήταν ο Αστυνομικός Διευθυντής του Αστυνομικού Τμήματος Περάματος, κ. Θεοφάνης Καταποδής, καθώς και ο Ανθυπύραρχος κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης εκ μέρους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος.

Ακολούθησε η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων του Περάματος με σεμνότητα, ήθος και υπερηφάνεια, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Την παρέλαση πλαισίωσαν ο Χορευτικός Σύλλογος “Χοροκρήτες” και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου “ΑΣΤΕΡΑΣ Περάματος”.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, συνεχάρη τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας πως: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της σημασίας των αγώνων για την Ελευθερία, την Ενότητα και την Εθνική Αξιοπρέπεια. Η νέα γενιά τιμά με ήθος και συνέπεια την Ιστορία και τις αρχές του Ελληνισμού».